Zakkenrollers verstieren festivals, Mysteryland mogelijk volgende doelwit

Vaak werken de dieven in kleine groepjes samen. Eén zakkenroller staat bijvoorbeeld op de uitkijk en seint naar een handlanger welke feestvierder een gemakkelijke prooi is. Beeld ANP

Eén dag nadat de telefoon van Claudia Boerhoop (25) uit Diemen tijdens Pride is gestolen, kan de student communicatie via een app precies zien waar haar telefoon op dat moment is; ergens op de A2 bij Utrecht. Een paar dagen later duikt haar iPhone op in Parijs, nog geen week later is het apparaat al in de Senegalese hoofdstad Dakar. Daar is het toestel nu nog steeds.

Flink potje janken

Boerhoop heeft zich er inmiddels bij neergelegd dat ze haar iPhone 13 pro nooit meer terugziet. “Gelukkig had ik een backup van al mijn foto’s en berichten. Maar dit doet pijn, vooral omdat je op een gezellig feestje bent, een leuke tijd hebt vrienden en er niet bij stilstaat dat anderen iets af willen pakken wat niet van hen is. Ik heb even een flink potje gejankt, ja.”

De studente is zeker niet de enige die tijdens een festival deze zomer is bestolen. Alleen al tijdens Pride begin deze maand, kreeg de politie meer dan 300 aangiftes binnen. Landelijk staat de teller tot en met juli dit jaar op 6900 gedupeerden. Dat zijn er nu al 1300 meer dan heel vorig jaar, al was dat een historisch slecht jaar voor zakkenrollers vanwege corona; alle grote evenementen mochten toen niet door gaan.

Lukraak te werk

De opleving nu is volgens de politie voor een groot deel toe te schrijven aan rondtrekkende bendes uit Zuid-Amerika die zich een zomer lang volledig storten op de festivals in Europa. Volgens coördinator Mobiel Banditisme van de politie, René Middag, gaan ze snel en lukraak te werk en grijpen ze alles wat ze te pakken kunnen krijgen. Trucs om mensen af te leiden hoeven ze meestal niet eens te gebruiken. “Er wordt veel gedanst, het is druk en mensen hebben vaak strakke kleding aan of een tasje bij zich. Dan is al snel te zien waar iets te halen valt.”

Vaak werken de dieven in kleine groepjes samen. Eén zakkenroller staat bijvoorbeeld op de uitkijk en seint naar een handlanger welke feestvierder een gemakkelijke prooi is. Zodra de buit binnen is, wikkelen ze de toestellen snel in folie om te voorkomen dat ze kunnen worden getraceerd. Soms bewaren bendes hun buit in kluisjes op het festivalterrein, andere keren wordt het over het hek gegooid en zo aan een bendelid meegegeven.

Gouden uur

Voor de politie is het dikwijls een race tegen de klok om de criminelen te pakken. Het duurt even voordat mensen aangifte doen en dan kan het zomaar zijn dat de bende alweer onderweg is naar een ander festival in Europa. “We moeten het echt van het gouden uur hebben om nog een kans te hebben ze op heterdaad te betrappen.”

Af en toe worden zo toch zakkenrollers gepakt, onlangs nog zes tijdens Pride. En bij een groep andere opgepakte Zuid-Amerikanen trof de politie zelfgemaakte lijstjes aan met de festivals die ze wilden bezoeken. Daar stond ook Mysteryland op dat komend weekend wordt gehouden in de Haarlemmermeer.

De politie slaat daarom nu alarm, maar wat is er dan tegen te doen? “Het allerveiligste is de telefoon gewoon niet meenemen,” zegt Middag. Al beseft hij ook dat mensen graag contact houden met vrienden op een festival. “Stop de telefoon dan niet in je achterzak en leg het ook niet bovenop in het handtasje, maar doe er bijvoorbeeld een koordje aan. Sommige mensen nemen een hele oude telefoon mee naar festivals. Dan zijn ze in elk geval niet al hun persoonlijke gegevens kwijt als ze toch worden bestolen.”

Gedupeerde Claudia Boerhoop krijgt inmiddels meldingen van de vermoedelijke dieven die proberen haar inlogcodes te ontfutselen zodat ze haar telefoon kunnen wissen. Ze sturen berichten naar een telefoonnummer van een vriend die wordt getoond als een eerlijke vinder het toestel terug wil geven. De dieven bellen niet, maar sturen een link met het verzoek om via een nepwebsite opnieuw in te loggen. Wie toehapt geeft zo onbedoeld het wachtwoord aan de dieven, waarmee ze toegang krijgen tot de telefoon. De politie kent deze methode ook en waarschuwt er niet op in te gaan. “We hebben nog geen indicatie dat misbruik wordt gemaakt van de gegevens die staan opgeslagen op de telefoon, maar je wil absoluut niet dat mensen daar zomaar bij kunnen,” zegt Middag.

Attenderen op gevaar

De organisatie van Mysteryland is op de hoogte gesteld door de politie en laat weten dat zij ‘hun bezoekers, zoals altijd, attenderen op het gevaar van zakkenrollers’ en dat er kluisjes beschikbaar zijn om spullen veilig op te bergen. ‘Problematiek rondom zakkenrollers speelt eigenlijk altijd wel op grote evenementen. Een deel van ons beveiligingspersoneel is getraind om zakkenrollers te spotten en in het verleden zijn er op Mysteryland en andere events meerdere bendes opgerold door de inzet van ons personeel’, aldus een woordvoerder.