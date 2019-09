Zakenman Jacob Gelt Dekker (71) overleden

Jacob Gelt Dekker. Beeld Daniel Cohen

Volgens haar is Gelt Dekker zondag op 71-jarige leeftijd in zijn huis op Key West in de Amerikaanse staat Florida overleden. Hij leed volgens Heenk al vele jaren aan kanker. Vorige week bleek hij uitbehandeld.

Gelt Dekker begon ooit als tandarts, maar werd ondernemer. Zo verdiende hij zijn geld onder meer met een franchise van Budget Rent a Car, Kwik-Fit, One Hour Super Photo-winkels. Hij schreef meerdere boeken, waaronder Borstkanker - Een persoonlijk verhaal, Pot met goud en The Caribbean, zijn laatste boek.

Gelt Dekker investeerde ruim 50 miljoen in Curaçao. Hij liet de wijk Otrabanda opknappen en bouwde onder meer een slavernijmuseum en een studie- en congrescentrum. Ook stichtte hij het hoteldorp Kura Hulanda en verschillende restaurants. Hij liet zich kritisch uit over de bestuurders op het eiland. Hij schilderde ze in de media regelmatig af als crimineel en incompetent. Iets wat hem niet in dank werd afgenomen. waarop hij ‘uit angst voor bedreigingen’ van Curaçao vluchtte.

Gelt Dekker heeft huizen op Curaçao en in Amsterdam, New York en Key West (Florida).