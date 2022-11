Zaandammer (16) opgepakt voor overval brillenwinkels Weesp

Beeld Joris van Gennip

De twee worden ervan verdacht op 18 oktober brillenwinkel Eli Designss en opticien Oogwereld Carriere aan de Nieuwstraat in Weesp direct na elkaar te hebben overvallen. Bij de overvallen bedreigde het tweetal het personeel met een alarmpistool, een wapen dat lijkt op een vuurwapen.

In een winkel maakte het duo geld buit; in de andere winkel vochten ze met het personeel. Vervolgens gingen ze er op een scooter vandoor. Binnen vijf minuten kon de politie de 15-jarige verdachte al oppakken. De 16-jarige verdachte is dinsdagochtend in Zaandam van zijn bed gelicht en aangehouden.

De eerste verdachte zit in een huis van bewaring en de dinsdag aangehouden verdachte wordt deze week voorgeleid bij een rechter-commissaris. De politie is nog bezig met het onderzoek naar de zaak en sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen verricht zullen worden.

