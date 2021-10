Zaandam vangt 400 asielzoekers op in voormalige hotelboot

Het stadhuis van Zaandam Beeld ANP

De komende tijd worden de locatie en het schip, dat in de Achtersluispolder ligt, klaargemaakt voor gebruik.

Eind september deed het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een verzoek aan de gemeente Zaanstad om een opvanglocatie mogelijk te maken in de Achtersluispolder. Een eerdere mogelijke locatie waarover werd gesproken, het Hembrugterrein, bleek niet snel genoeg beschikbaar.

Extra opvangplekken voor asielzoekers zijn momenteel hard nodig. Woensdag maakte demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol na een bezoek aan het opvangcentrum in Ter Apel al de komst van vijfhonderd extra opvangplekken bekend. Het gaat om tweehonderd plekken in Almere en driehonderd in Gorinchem. Ook Utrecht gaat vijfhonderd vluchtelingen opvangen.

Ook in Amsterdam zijn verschillende tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers en statushouders beschikbaar gesteld. Onder andere op het Marineterrein, in een Stayokay aan de Kloveniersburgwal en in een pand aan de Derkinderenstraat in Nieuw-West worden mensen opgevangen.