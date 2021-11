Zaak van doodschoppers Carlo Heuvelman is een enorme puzzel

Bloemen bij de plek waar Carlo Heuvelman dodelijk werd mishandeld. Beeld EPA

Ze waren met z’n dertienen op vakantie op Mallorca, de groep vrienden van 18 tot 20 jaar uit Hilversum. Vijftien, als je twee andere bekenden in een hotel verderop meerekent. In de nacht van 13 op 14 juli kwam een deel van hen in aanraking met de groep van Carlo Heuvelman. En dat liep voor de 27-jarige Carlo uit Waddinxveen fataal af: na enkele dagen coma kwam er een einde aan zijn leven.

Voor in elk geval een deel van de groep uit Hilversum zal het leven ook nooit meer hetzelfde zijn. Al hoopten ze er nog even mee weg te komen. Een dag na het drama smeerden de meesten hem halsoverkop naar Nederland, terwijl hun vlucht pas de 16de zou gaan. Voor zover bekend bleven er drie achter die op die reguliere vlucht stapten. De rest vertrok de 15de alvast. Volgens enkelen uit angst voor dreigende corona-aanscherpingen. Maar uit alle verklaringen blijkt ook dat ze simpelweg niet meer op het eiland wilden zijn, niet meer in het uitgaanscentrum zijn geweest en met andere kleren aan Mallorca verlieten.

GeenStijl opende daarna de jacht met een oudere vakantiefoto en een lijstje namen van mensen ‘die het wel zouden zijn’. De hysterie nam daarna grotere vormen aan toen bleek dat het hier kón gaan om welgestelde jongens met rijke vaders en dure advocaten die er in Nederland ‘wel met een werkstrafje vanaf zouden komen’. Het Openbaar Ministerie voelde zich zelfs gedwongen een oproep tot kalmte te doen.

Geslagen en op stoeprand gevallen

Het duurde uiteindelijk ook 21 dagen voordat de eerste verdachte werd gepakt: Sanil B. Maar de weken daarna kwam de ene na de andere verdachte in beeld. Steeds meer werd duidelijk wie zich gemengd hadden in die knokpartijen op de boulevard en werden de eerste contouren zichtbaar van hoe het in de rechtbank straks zou gaan: advocaat Peter Plasman nam een voorschot door te melden dat Carlo met zijn hoofd op de rand van een stoep viel toen hij was geslagen en dat het best zou kunnen dat hij daaraan is overleden. Het kwam hem, zoals viel te verwachten, op veel kritiek te staan.

Nu, ruim vier maanden, later heeft justitie dan toch acht verdachten in beeld, van wie er vijf al maanden in voorarrest zitten: Hein B. (18), Mees T. (18) en Sanil B. (19) zitten vast omdat zij er vooralsnog van worden verdacht Carlo Heuvelman de fatale klappen en schoppen te hebben uitgedeeld. Met name Mees T. wordt genoemd als de grootste boosdoener.

Daarnaast zitten nog twee mannen vast voor ‘poging doodslag’. Het gaat dan om Kaan B. (18) en Daan van S. (18). Zij zijn vooralsnog niet verdacht van het geweld op Carlo, maar van poging doodslag op een ander slachtoffer. Er waren naast het dodelijk geweld dat op Carlo werd uitgeoefend, die nacht namelijk nog twee gevallen van ‘poging doodslag’: op een vriend van Carlo en op een man uit Heerhugowaard.

Die vriend van Carlo is te zien op dat korte filmpje op GeenStijl, waar hij liggend op de grond wordt geschopt. Lange tijd wordt gedacht dat dat Carlo was. Het andere ‘poging doodslag-slachtoffer’, de man uit Heerhugowaard, kent Carlo helemaal niet. Hij maakte deel uit van een andere groep, die al eerder ruzie kreeg met de verdachten uit Hilversum, over een stoel in een café. Onder invloed van drank en drugs volgden kleine en grote incidenten elkaar snel op. Sanil sloeg op tilt vanwege ‘iets’ met een vriend van Carlo. Die bemoeide zich daarmee en moest dat bekopen met fatale klappen. Maar van wie precies?

Nog meer slachtoffers

Met alle genoemde personen zijn de lijsten van alle verdachten en slachtoffers nog niet compleet. Want er is nog Lucas O. (18). Ook hij wordt verdacht van poging doodslag maar tot ergernis van het Openbaar Ministerie werd zijn voorarrest al eerder geschorst. Justitie is ondertussen gestaag verder gegaan met bewijs verzamelen tegen hem. Verdachte nummer zeven en acht zijn Stan F. (18) en Lars van den H. (19), die ‘slechts’ worden verdacht van openlijke geweldpleging. Deze laatste twee zitten ook niet vast.

In totaal zijn er tien slachtoffers van die avond. Naast Carlo, een vriend van Carlo en de man uit Heerhugowaard zijn er nog zeven personen die de 14de juli bij de twee grote incidenten verwondingen opliepen, van een gebroken neus tot blauwe plekken.

Een enorme puzzel is het, vol met elkaar soms tegensprekende verklaringen. Dat er inmiddels 15.000 euro wordt uitgeloofd voor ‘gouden tips’ en dat er nog steeds naar getuigen wordt gezocht, is dan ook niet voor niets.