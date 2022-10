Zaak tegen Quincy Promes van start: voetballer laat zich voorlopig niet in Nederland zien

Oud-Ajaxvoetballer Quincy Promes zou op een familiefeest in Abcoude zijn neef in zijn been hebben gestoken. Beeld EPA

Bondscoach Louis van Gaal wil hem niet in Oranje zolang de strafzaak loopt, maar het lijkt Promes niet te deren: hij heeft dertien wedstrijden gespeeld voor Spartak Moskou, elf goals gemaakt. Afgelopen zondag stond hij nog op het veld in Moskou, waar Spartak 2-2 speelde.

Promes kan zijn hoofd bij het voetballen houden, zo lijkt het, al hangt hem een zware straf voor poging moord boven het hoofd. “Laten we zeggen: hij concentreert zich op zijn werk,” zegt zijn advocaat Robert Malewicz. Veel meer wil hij vlak voor het begin van de zaak niet zeggen.

Promes kwam bij de politie in beeld bij een onderzoek naar drugshandel. Het steekincident in Abcoude kwam min of meer per toeval aan het licht, omdat de voetballer erover sprak in afgeluisterde telefoongesprekken met zijn vader, moeder en tante.

Belastende telefoongesprekken

De nu 30-jarige aanvaller lijkt in die gesprekken te erkennen dat hij op een familiefeest in de zomer van 2020 zijn neef in zijn knie heeft gestoken vanwege een ruzie om geld. Hij zegt dat zijn vader zijn neef heeft gered: “Waarom spring je voor die neef van je? Je hebt zijn leven gered.” Daarop antwoordt zijn vader: “Ik wil niet dat je in de problemen komt.” Promes weer: “Anders steek ik hem dood, dat begrijp je toch?” Iets later vertelt hij zijn moeder in een telefoongesprek dat de neef in zijn been is geraakt, waarop Promes zegt: “Dan heeft ‘ie nog geluk.” Ook zegt Promes in een gesprek dat het nog erger had kunnen aflopen als hij een vuurwapen had gehad.

Over die telefoongesprekken wil Malewicz niets zeggen. Het is volgens de advocaat maar de vraag of het bewijs tegen de voetballer rechtmatig is verkregen en als zodanig mag worden gebruikt.

Het gaat vrijdag om een regiezitting waar onderzoekswensen kunnen worden ingediend. Promes zal er niet zijn. Hij loopt het risico gearresteerd te worden zodra hij naar Nederland komt. Of hij er bij de inhoudelijke zitting (waarvan de datum nog niet bekend is) wel zal zijn, is om dezelfde reden ook maar de vraag.

Poging doodslag, nu poging moord

De behandeling van de strafzaak zou al in maart starten, maar toen was Promes’ vorige advocaat Gerard Spong ziek. In diezelfde periode verzwaarde justitie de aanklacht van poging doodslag naar poging moord, precies wat de advocaat van de neef, Yehudi Moszkowicz, van begin af aan al wilde.

Er is al wel een zitting rond de zaak geweest. In juni oordeelde een civiele rechter in Amsterdam al dat Promes een schadevergoeding moet betalen aan zijn 39-jarige neef.

Volgens zijn advocaat in dat proces, Arjen Paardekooper, was het een ‘spek-en-bonen-rechtszaak’. “Er was geen onderbouwing van de schade, niets over het jaarinkomen van het slachtoffer, dat een klusbedrijf heeft. Er is ook nog geen bedrag genoemd. Er is alleen gezegd dát er schade is en dat er moet worden betaald.”

Met zowel Promes als zijn strafadvocaat Robert Malewicz was afgesproken dat Paardekooper geen verdediging zou voeren in de zaak over de schadevergoeding. Hooguit op wat formele punten. Anders zou het gevaar bestaan dat in de civiele zaak vanuit Promes dingen moeten worden aangekaart die ook in de strafzaak thuishoren.

De uitspraak in die zaak betekent volgens advocaat Paardekooper niet dat Promes er slecht voor staat in de strafzaak. “Technisch kan het dat iemand in een strafzaak wordt vrijgesproken, maar civiel wel schade moet betalen,” aldus de advocaat. “Dat er dus niets strafbaars is gebeurd, maar dat er wel schade is geleden. Bijvoorbeeld als ik met een schroevendraaier in mijn hand in jouw lichaam val, zonder opzet. Dan heb ik niets misdaan, maar heb jij door mijn toedoen wel schade. Al zeg ik zeker niet dat dat hier aan de orde is, hè. Ik ga alleen over de civiele zaak.” Promes ging na het oordeel van de civiele rechter in beroep.