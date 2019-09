Yusuf (14) van Vossius Gymnasium houdt Troonrede in Ridderzaal

Koning van de Jeugd, Yusuf Khalid, tijdens Kleine Prinsjesdag in de Ridderzaal. De 14-jarige Koning van de Jeugd, Yusuf Khalid, draagt zijn troonrede voor in de Haagse Ridderzaal en scholierenteams gaan met een aantal Tweede Kamerleden in debat. Beeld ANP

De ministers Bruno Bruins en Hugo de Jonge van volksgezondheid beamen dat depressie en stress bij jongeren aandacht verdient. “Ik ben geen arts, maar misschien is wat minder op telefoons en tablets kijken een begin?” zegt minister Bruins in een eerste reactie. “Meer met elkáár praten.” Zijn eigen kinderen zijn - ‘gelukkig’ - soms maar een kort moment depressief. “Als ze een slecht cijfer halen bijvoorbeeld.”



Maar Bruins zegt heel goed te begrijpen over welke groep jongeren koning Yusuf het heeft. Minister De Jonge wijst erop dat staatssecretaris Blokhuis een campagne is begonnen onder het motto ‘Hey, het is oké’ - om te praten over angst en paniekaanvallen. Het is precies wat koning Yusuf zelf voorstelt: let op elkaar en ga met elkaar in gesprek als je denkt dat iemand depressief is.



De 14-jarige Yusuf Khalid, leerling van het Vossius Gymnasium in Amsterdam, heeft zijn Troonrede zelf geschreven en zelf voor het onderwerp gekozen. “Een vriendin van mij had een depressief meisje in haar klas. Dat meisje trok zich steeds meer terug. Dat vriendinnetje is toen naar de ouders van dat meisje gegaan om er over te praten en zo is ze bij professionele hulp terechtgekomen.” Kinderkoning Khalid vindt dat zij heel goed heeft gehandeld. “Depressief zijn en niet voortdurend gelukkig zijn is een taboe onder jongeren. Dat moeten we doorbreken.”

Troonrede

Het fenomeen Troonrede Kleine Prinsjesdag is een initiatief van Unicef. Khalid was tijdens debatten waarin scholen met elkaar over stellingen discussiëren, opgevallen vanwege zijn talent om te formuleren. Hij werd ‘gekroond’ tot de kinderkoning 2019.

De Ridderzaal stroomde vrijdagochtend vol voor de kinderkoning met leerlingen van middelbare scholen, Tweede Kamerleden en bewindslieden. De Troonrede van de koning van de jeugd is een serieuze zaak. “Werd er maar meer naar jongeren geluisterd, want wij hebben straks te maken met beslissingen die nu door ouderen worden genomen,” valt er onder de jongeren in de Ridderzaal te beluisteren.

Bestijging van de troon

En dan is het tijd voor het bestijgen van de troon door kinderkoning Yusuf. Een mooie stoel vóór de echte troon, want daarop mag alleen de volwassen koning zitten. De kinderkoning begint zijn Troonrede alsof hij nooit anders doet. Zo ontspannen en met autoriteit. Even daarvoor is hij met een koets met twee paarden naar het Binnenhof gereden. Samen met zijn ouders en broer Hashim (12), nadat hij de nacht heeft doorgebracht in het ‘paleisje’ op het Voorhout, Hotel Des Indes.

“Ik heb goed geslapen,” zegt Yusuf Khalid en lacht zijn bebeugelde tanden bloot. ,”Ik ben wel vroeg naar bed gegaan.” In jacquet komt hij de statige trappen af voordat hij zijn sjerp en kroon overhandigd krijgt. De koets rijdt voor en Khalid vertrekt met zijn belangrijke boodschap naar de Ridderzaal. “Het is heel erg leuk,” zegt hij daar aangekomen. “Maar het gaat ook echt om de boodschap: meer aandacht voor depressieve kinderen en jongeren.”

