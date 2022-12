Liveblog

Youssef Taghi: ‘Ik stond onder druk. Ik werd er langzaam in getrokken’

Dit is het liveblog van het strafproces tegen Youssef Taghi (39), de neef van Ridouan Taghi die óók zijn advocaat was. Via hem had Ridouan van maart tot oktober 2021 een open lijn naar buiten vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught (EBI).