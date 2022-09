Yad Vashem-onderscheiding voor kardinaal De Jong

Kardinaal Johannes de Jong bewaarde versleutelde onderduiknamen en verzette zich tegen anti-Joodse maatregelen. Beeld AD

Yad Vashem in Jeruzalem is het instituut ter nagedachtenis aan de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Het instituut onderscheidt niet-Joden die zich hebben ingezet voor het redden van Joden tijdens de oorlog en daarbij grote risico’s hebben gelopen. Inmiddels is aan bijna zesduizend Nederlanders de eretitel Rechtvaardige onder de Volkeren toegekend.

Vanaf 1936 was Johannes de Jong aartsbisschop van Utrecht. In die rol streed hij tegen de opkomst van het nationaal-socialisme. Kort na zijn aanstelling vaardigde hij, samen met andere bisschoppen, een brief uit dat katholieken sacramenten, zoals het dopen, huwelijk of de biecht, geweigerd zouden worden als zij de NSB steunden.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog verzette De Jong zich tegen de anti-Joodse maatregelen en protesteerde hij tegen deportaties. In de kluis van het aartsbisschoppelijk paleis bewaarde hij de versleutelde onderduiknamen van Joodse kinderen, aldus het aartsbisdom Utrecht.

Verzoek hervat na opschudding

De ceremonie vindt maandag plaats in Paushuize en wordt voorafgegaan door een symposium. Sprekers zijn onder anderen de huidige aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, en algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam, Emile Schrijver.

Eijk had in 2018 de aanvraag voor De Jong nog stilgezet. Vier jaar geleden waren er vermoedens geuit dat De Jongs naaste medewerker Felix van de Loo diens neef Wilhelm van de Loo, een beruchte SS’er, van het vuurpeloton wilde redden door zijn netwerk te gebruiken. Archiefonderzoek wees uit dat De Jong geen gratieverzoek wilde doen. Daarna werd de aanvraag voor de Yad Vashem-onderscheiding heropend.