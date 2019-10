Wybren van Haga krijgt gelijk in huurconflict

Wybren van Haga, het Tweede Kamerlid dat onlangs uit de VVD-fractie werd gezet, mag een huurwoning in een Haarlems hofje ontruimen. De kortgedingrechter in Haarlem oordeelde dat Van Haga tijdig de huurovereenkomst heeft opgezegd en dat die daarom per 31 augustus is beëindigd.