Wrakingsverzoek proces avondklok afgewezen, zaak wordt hervat

Actiegroep Viruswaarheid had het hof gewraakt, aan het begin van een zitting over het gewezen vonnis over het per direct opheffen van de avondklok. De staat heeft hoger beroep aangetekend en als voorschot gevraagd het vonnis in de ijskast te zetten totdat het hoger beroep inhoudelijk is behandeld. Het Haagse hof heeft de zaak inhoudelijk voor vrijdag op de planning staan.

De zitting verzandde dinsdagavond al snel in juridische chaos, waarbij jurist Jeroen Pols van de actiegroep uiteindelijk het vertrouwen in het hof opzegde. Volgens Viruswaarheid was het hof vooringenomen. De voorzitter van het hof betwistte dat. De wrakingskamer had een uur de tijd nodig om tot een oordeel te komen vindt niet dat er blijk is van enige vooringenomenheid.

‘Ik ben niet vooringenomen’

De voorzitter van het gewraakte hof betwistte dat zij vooringenomen zou zijn geweest. “Ik probeer juist zo zorgvuldig mogelijk naar een zaak te kijken, zoals ik naar alle zaken kijk.”

Een van de gronden om te wraken was het benadrukken van de spoed die met de zaak is gemoeid, door de voorzitter. “Dat beslis ik niet, maar het hele hof. Wij gaan geen inhoudelijke beslissing nemen, het gaat er puur om of het vonnis voorlopig opzij gezet moet worden, totdat het hof de zaak inhoudelijk heeft behandeld.”

De wrakingskamer kondigde aan zeker een half uur nodig te hebben om het wrakingsverzoek te beoordelen en uitspraak te doen. De landsadvocaat vroeg om spoed, hij wil dat het hele proces is afgerond voor 21.00 uur, het tijdstip dat de avondklok in zou moeten gaan.

Rommelig

De zaak over het al dan niet handhaven van de avondklok begon dinsdagmiddag kort na 16.00 uur, maar kon vrijwel direct weer geschorst worden. De zitting verliep meteen al rommelig, waarin Viruswaarheid en de rechter continu door elkaar heen praatten. “Als partij mag ik dus niks meer zeggen? Ik vind het een hele vreemde gang van zaken,” stelde jurist Jeroen Pols van de actiegroep.

De voorzitter was onverbiddelijk en dreigde Pols uit de zaal te laten zetten toen hij bleef protesteren tegen de gang van zaken. “Wilt u uw punt van orde via uw advocaat doen? U mag niks zeggen. Ik bepaal wanneer u het woord krijgt. Ik laat u anders uit de zaal zetten. Ja, dat kan. Als u doorgaat, ga ik de beveiliging halen om u naar buiten te leiden,” beet ze de jurist toe.

‘Onbegrijpelijk’

Voor Pols was op dat moment de maat vol. “Ik vind het onbegrijpelijk. Mevrouw, ik wraak u. U bent vooringenomen. Ik accepteer dit niet. Hier doe ik niet aan mee. Dit heeft niks met ordelijke rechtspraak te maken. Maakt u alstublieft een proces-verbaal op, wij gaan u wraken.”

Pols wraakt het hof op een aantal gronden. “Grond een is dat u al de mening bent toegedaan dat dit zo’n spoedeisende zaak is, dat het nu behandeld moet worden terwijl er een uitgebreid vonnis was vanmorgen,” zei Pols. Ook noemde de voorzitter van het hof de protestgroep per abuis Viruswaanzin, in plaats van Viruswaarheid. Ook dat vindt Pols een reden te wraken. “Dat is een fout van mij. Dat heb ik ook toegegeven,” reageerde de voorzitter daarop.

Verder vond Viruswaarheid het onacceptabel dat een deel van de pers, die de actiegroep zelf had meegenomen, bij de zitting geweigerd werd. Dat had volgens de voorzitter te maken met de coronamaatregelen. “Maar ik vind de openbaarheid van de rechtspraak belangrijker dan de maatregelen,” reageerde Pols daarop.

Kans klein

De kans dat het wrakingsverzoek van stichting Viruswaarheid kans van slagen heeft is statistisch klein. Wrakingsverzoeken worden maar weinig gehonoreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak.

In 2019 waren er 693 wrakingsverzoeken. In slechts twintig gevallen werd de rechter daadwerkelijk vervangen. Ook in 2018 waren er twintig succesvolle wrakingsverzoeken, maar op een totaalaantal van 750 keer was dit omgerekend slechts 2,5 procent. Over 2020 zijn nog geen cijfers bekend.

Een rechter kan worden gewraakt als de betrokkenen denken dat een bepaalde rechter of meerdere rechters niet onpartijdig zijn. Het verzoek wordt voorgelegd aan drie andere rechters die kijken of de wraking al dan niet terecht is, zoals momenteel bij het gerechtshof in Den Haag het geval is in de zaak van stichting Viruswaarheid over de avondklok.

Viruswaarheid heeft ervaring met wraking. In de zomer pleitte de actiegroep voor een andere rechter in het kort geding waarin werd geëist dat de overheid stopt met de coronamaatregelen, waaronder de regel dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. De rechter die toen werd gewraakt is dezelfde rechter die dinsdag bepaalde dat de avondklok per direct moet worden opgeheven.

Op losse schroeven

De rechter besloot eerder dinsdag in kort geding dat de avondklok van tafel moet, de overheid ging daar direct tegen in het verweer. In een zogeheten schorsingsincident vraagt de overheid aan de rechter de avondklok te handhaven tot er een hoger beroep in de zaak is geweest.

Dat zou volgens de planning aanstaande vrijdag dienen. Het is de vraag of de wraking die planning op losse schroeven zet.

‘Grote vraagtekens’

De rechtbank van Den Haag oordeelde dinsdagochtend dat de juridische onderbouwing van de avondklok onvoldoende is. Ook zet de rechtbank ‘grote vraagtekens’ bij de feitelijke onderbouwing van de noodzaak van de avondklok. Rutte noemde het vonnis ‘zonder meer een tegenvaller’. Hij zei ervan ‘overtuigd te zijn dat wij wel de inhoudelijke en juridische argumenten aan onze kant hebben. Vandaar dat hoger beroep’.

Het kabinet gaat ervan uit dat het het beroep zal winnen. Rutte wilde niet ingaan op mogelijke gevolgen van de uitspraak. Die hebben volgens hem pas zin als de Staat ook in het hoger beroep ongelijk krijgt. “Voorlopig geldt nu natuurlijk het hoger beroep en verwachten wij ook dat we een sterke case hebben.”

Dat er toch een spoedwet wordt geregeld om de avondklok in vast te leggen, is ‘ten overvloede’, benadrukten Rutte en Grapperhaus. Het invoeren van die spoedwet is snel te regelen, verwacht Rutte, hoewel hij daarbij hulp van de Tweede en Eerste Kamer nodig zal hebben. De Raad van State is al om een spoedadvies over het nieuwe wetsvoorstel gevraagd.