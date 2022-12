Wouter Koolmees: ‘Ik doe absoluut niet geringschattend over mensen die over NS klagen’

Wouter Koolmees ging op 1 november op zijn eerste werkdag als nieuwe topman van de Nederlandse Spoorwegen, met NS- medewerkers naar de Tweede Kamer. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ ANP

Sinds Wouter Koolmees 1 november aantrad als president-directeur van NS wordt hij voortdurend aangeklampt. “Dat begint al op Rotterdam CS als ik instap om naar Utrecht te reizen,” lacht hij. NS-medewerkers willen graag hun ervaringen delen, net als gewone reizigers. “Negatieve dingen, maar ook positieve, bijvoorbeeld als ze goed geholpen zijn.” Het stoort hem niet. “NS is Nederland in het klein, iedereen heeft een mening over ons.”

Toen Koolmees begin januari afzwaaide als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had hij er geen benul van dat zijn nabije toekomst geel-blauw gekleurd zou zijn. Na twaalf tropenjaren op het Binnenhof baalde de D66’er van alle polarisatie. “Ik ben meer van het bij elkaar brengen van mensen,” zegt hij. “De vraag was: ik ben 46 jaar, wat past bij mij?”

Een functie bij een van de staatsdeelnemingen stond hoog op zijn lijst. “Dan ben je niet louter commercieel bezig, maar doe je iets voor de maatschappij.” Aan NS dacht hij niet zozeer, topvrouw Marjan Rintel zat daar net. Rintel vertrok echter naar KLM en in juli werd Koolmees gepolst voor de baan.

Hij hoefde niet lang na te denken, hoewel de 20.000 medewerkers toen op ramkoers lagen met de NS-directie over een nieuwe cao. “Ik ben een fervent treinreiziger en heb het ov van huis uit meegekregen. Mijn vader was 40 jaar onderhoudsmonteur bij de Rotterdamse RET. Ik ken het maatschappelijke belang, maar ook de ingewikkelde operatie erachter waar veel mensen geen weet van hebben.”

Zijn kinderen van 10 en 8 vinden het in ieder geval wat mooi dat papa baas is van alle treinen. Treinen zijn een stuk tastbaarder dan pensioenakkoorden en polderen, erkent Koolmees. “Laatst was de verlichting aan de achterkant van Rotterdam CS kapot, we wonen er vlakbij. Dat moet je even maken, zei mijn dochter.”

Laten we uw treindoopceel eens lichten...

“Ik heb ongelooflijk veel met de trein gereisd, dat begon al tijdens mijn studie: ik studeerde in Utrecht, maar bleef in Rotterdam wonen. Als ambtenaar en Tweede Kamerlid ging ik daarmee door. Tijdens verkiezingscampagnes treinde ik het hele land door. Het spoor is een hele fijne manier van reizen. Je kunt er heel goed lezen en werken.”

Schiet u niet door? Zo'n feest is het niet om NS-klant te zijn.

“Ik doe absoluut niet geringschattend over mensen die over ons klagen. Zelf ben ik ook vaak genoeg geïrriteerd geweest als er weer eens een storing was die mijn planning in het honderd stuurde. Als reiziger wil je op de trein kunnen vertrouwen. Tegelijk wordt vaak vergeten dat met de auto ’s ochtends naar Den Haag of Utrecht rijden ook niet altijd prettig is.”

NS presteert een stuk minder, blijkt uit de nieuwe cijfers. Treinen zijn te kort, te vol en vaker vertraagd.

“De kans op een zitplaats blijft in de spits 96,5 procent. Dat is echter een papieren werkelijkheid. De frustratie is er met name als mensen moeten staan. Zeker dit najaar, met name in september, lukte het ons te vaak niet om treinen met voldoende zitplaatsen het spoor op te sturen. Daar balen we ongelooflijk van. Tegelijk lijkt de beleving van drukte door corona veranderd. Reizigers vinden treinen sneller te vol.”

U rijdt al het gehele jaar met minder treinen, eerst door corona, nu door personeelstekorten.

“Noodgedwongen rijden we 13 procent minder. Dat is niet fijn, maar zo konden we de dienstregeling robuuster en voorspelbaarder maken. Sinds oktober en november zijn treinen langer en ligt het aantal drukke treinen een stuk lager.”

Directielid Bert Groenewegen waarschuwde dit najaar voor verdere ingrepen indien er onvoldoende nieuw personeel zou worden gevonden.

“Ik verwacht dat dat niet nodig zal zijn. Na het dieptepunt in september hebben we de ergste bocht genomen. Tussen juli en november hebben we 184 conducteurs en 240 machinisten aangenomen, een mooie score. En we zijn met de ondernemingsraad en vakbonden in gesprek om kantoorpersoneel op de treinen te laten werken. De opleidingen moeten in het nieuwe jaar starten.”

Helpt de 10 procent loonsverhoging die het NS-personeel krijgt bij de werving?

“Ja, absoluut. Mede daardoor trekken we nu ontzettend veel sollicitanten. Per week voeren we bijvoorbeeld 160 gesprekken met kandidaat-conducteurs.”

De afgelopen anderhalve maand dompelde Koolmees zich onder in de blauw-gele familie. Hij ging op pad met machinisten en hoofdconducteurs en liep mee met veiligheidsmedewerkers op probleemroutes met veel agressie. “Ik heb in korte tijd enorm veel geleerd over NS en een goed beeld gevormd.”

Heeft u al een goede analyse van wat er misgaat bij NS?

“We hebben turbulente tijden achter de rug. Vergeten wordt dat de coronamaatregelen pas in maart afliepen. Toen stond alles in het teken om de verloren reizigers terug te winnen, maar plots waren er grote personeelstekorten. Bij ons, maar ook in de zorg, de horeca, de bouw. Heel Nederland is daar door overvallen. Als voormalig minister weet ik al te goed hoe zwart de economische scenario’s van experts als het CPB vanwege corona lange tijd waren.”

Veel NS’ers klagen over overwerk en onregelmatige diensten. Pauzes schieten erbij in nu servicepersoneel is wegbezuinigd en reizigers hen constant aanklampen.

“Die klachten hoor ik vaker. We moeten de buffers tijdens diensten zien te vergroten, want mensen horen gewoon pauze te kunnen nemen. Daarmee wil ik aan de slag.”

In 2023 gaat het beter?

“Komend jaar willen we de basis weer op orde krijgen, dan kunnen we ook weer meer treinen laten rijden. Wel is het reizigersgedrag sinds corona flink veranderd. Nog lang niet alle reizigers zijn terug, slechts 80 procent. Mensen reizen veel meer op dinsdag en donderdag, terwijl vrijdag juist veel rustiger is. Dat is een puzzel.”

Stijgt de kans op een zitplaats in de trein dan ook?

“Dat is wel de bedoeling. We investeren fors in nieuwe treinen, zo komt de volgende generatie intercity’s er komend jaar aan. We hebben net compleet nieuwe dubbeldekkers voor 2028 besteld. In alle mobiliteitsscenario’s groeit het aantal treinreizigers flink. De trein is voor veel maatschappelijke problemen – de woningnood, de opwarming van de aarde – de duurzame oplossing.”