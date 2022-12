Wouter Kolff wordt voorzitter Veiligheidsberaad: ‘Cybercriminaliteit en natuurbranden kunnen crises worden’

Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht, wordt de nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad. Beeld ANP

Kolff is nu portefeuillehouder brandweer binnen het Veiligheidsberaad. Het beraad bestaat uit de 25 burgemeesters die ook voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Kolff gaat over de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid.

Het Veiligheidsberaad is gesprekspartner van het kabinet in geval van crises en rampen. Op dit moment overlegt het beraad met staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel over de verantwoordelijkheid voor de (nood)opvang van asielzoekers. Het grote tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen en woningen voor statushouders werd in de zomer van dit jaar uitgeroepen tot asielcrisis. Daarvoor was het beraad druk met de coronacrisis.

Cybercriminaliteit

“Er zijn nog meer vormen van crisis waarmee wij rekening moeten houden. Cybercriminaliteit kan onze vitale infrastructuur bedreigen. Kijk maar naar Oekraïne waar energievoorzieningen zijn gebombardeerd. Of het groeiende aantal natuurbranden. In een land dat steeds verder wordt volgebouwd en bebouwing en natuur in elkaar gaan overlopen, vormen branden een groot risico. Over dit soort vormen van crisis gaan wij het hoofd buigen,” aldus Kolff.

De burgemeester voelt zich vereerd dat hij is voorgedragen als nieuwe voorzitter. “Ik heb grote bewondering voor de grote toewijding en inzet van Hubert Bruls in de afgelopen intensieve jaren.”