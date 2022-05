Woningmarkt op slot: overwaarde ingezet voor verbouwing of verduurzaming

De meesten willen graag hun badkamer verbeteren, gevolgd door de keuken en de tuin. Beeld LEX VAN LIESHOUT

In de eerste maanden van dit jaar is het aantal aanvragen voor de financiering van dergelijke werkzaamheden bijna verdubbeld in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Uit cijfers van De Hypotheker blijkt dat ruim negen op de tien huizenbezitters verwacht overwaarde te hebben, de helft zelfs meer dan een ton.

Het verhogen van de waarde van de woning door die te verbeteren, vormt een van de redenen om te verbouwen stelt een woordvoerder van het bedrijf. “Daarnaast speelt ook het verhogen van het wooncomfort een rol. Tegelijk is het door de hoge energieprijzen extra interessant om de woning duurzamer te maken.”

Verhuisplannen uitgesteld

Veel doorstromers worden geconfronteerd met de gevolgen van de oververhitte woningmarkt. Zij stellen verhuisplannen steeds vaker uit en storten zich op hun huidige huisvesting. Een kwart van de huizenbezitters zit in de wachtkamer: zij willen de huidige overwaarde van de woning gebruiken voor de aankoop van het volgende huis.

De verwachte overwaarde van woningen wordt veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen van de laatste jaren. Van de woningbezitters denkt de helft dus een overwaarde te hebben van een ton of meer. Van de woningbezitters denkt 10 procent een overwaarde te hebben van 50.000 euro en 22 procent een overwaarde van 50.000 tot 100.000.

De meesten willen graag hun badkamer verbeteren, gevolgd door de keuken, de tuin een aanbouw en een dakkapel. Behalve de waarde van de woning wordt ook het creëren van meer wooncomfort genoemd. Ruim één op de tien mensen wil de overwaarde ook inzetten om de woning levensloopbestendig te maken.

Vergroenen

Het vergroenen van de woning is populair, maar uit vandaag verschenen onderzoek door ABN Amro komt naar voren dat veel woningbezitters er uiteindelijk toch van afzien omdat ze de kosten ervan te hoog vinden. Drie op de tien woningbezitters zeggen de kat uit de boom te kijken, in afwachting van subsidies die het verduurzamen van woningen betaalbaarder maken.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders scherp zijn op hun energiegebruik. Bijna tweederde geeft aan de kachel lager te hebben gezet dan gebruikelijk en iets meer dan de helft zegt korter te douchen.

