Woningcorporaties willen de huren van minima eerder omlaag hebben

Aedesvoorzitter Martin van Rijn, op de foto nog als minister Medische Zorg in 2020, maakt zich zorgen om huurders die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Beeld Bart Maat/ANP

Een half miljoen huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon zouden de huurverlaging eigenlijk pas vanaf juli 2024 tegemoetzien. Die afspraak maakte minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting op 30 juni met Aedes (vereniging van woningcorporaties), de Woonbond en Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De dure boodschappen en hoge energiekosten dwingen tot snellere actie, stelt Aedesvoorzitter Martin van Rijn. “Wij maken ons zorgen om huurders die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Wachten tot 2024 met de huurverlaging kan niet meer. Er worden nu al meer gesprekken gevoerd over betalingsproblemen en we kennen inmiddels allemaal de berichten over de hoge inflatie. De huur verlagen voor deze doelgroep is een hele gerichte en dus geschikte maatregel.”

Woningcorporaties kunnen zelf de huur verlagen, maar hebben hulp nodig van de Belastingdienst en dus het kabinet om erachter te komen welke huurders recht hebben op de verlaging. Corporaties hebben zelf geen inkomensgegevens van hun huurders. “Een aantal jaar geleden is de maatregel ook al genomen, dus technisch gezien moet het uitvoerbaar zijn,” dringt Van Rijn aan.

Aanpassing in huurtoeslag

Daarnaast moet de Belastingdienst volgens Van Rijn ook voorkomen dat een deel van de huurverlaging teniet wordt gedaan door een lagere huurtoeslag. De gemiddelde huurverlaging wordt geschat op 57 euro per maand. De huurtoeslag zou met dat bedrag 37 euro lager worden, waardoor de huurder slechts 20 euro bespaart. Dat zou bovendien een financiële meevaller voor het kabinet betekenen. “Het is cruciaal en absoluut noodzakelijk dat de eenmalige huurverlaging volledig bij de huurders terechtkomt,” zegt Van Rijn.

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU zijn deze weken in gesprek over maatregelen die de pijn van de snelle prijsstijgingen moeten verzachten. Bij het kabinet ligt de mogelijkheid om de huren voor minima eerder te verlagen al op tafel. De druk groeit om zelfs al dit najaar met stappen te komen die de koopkracht van Nederlanders verbetert en in het bijzonder mensen met lage inkomens.

De verlaging van de huur voor minima kost woningcorporaties 350 miljoen euro en zou worden gefinancierd met een deel van de 1,7 miljard euro die jaarlijks vrijkomt omdat de verhuurderheffing voor woningcorporaties wordt afgeschaft. Er zit ook een algemene maatregel in de afspraken met minister De Jonge voor alle bewoners van een sociale huurwoning, namelijk dat de koppeling tussen de maximale huurverhoging met de inflatie is losgelaten. De maximale stijging is 0,5 procent lager dan de loonontwikkeling, dus de huren stijgen minder hard dan de lonen.

In de zogenoemde Nationale prestatieafspraken staat daarnaast dat corporaties twee keer zoveel woningen gaan bouwen en 450.000 huizen met een slecht energielabel worden sneller verduurzaamd. Daar gaat 108 miljard euro aan extra investeringen in zitten tot 2030.