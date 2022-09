Woningcorporaties ontevreden over ‘zachte’ nieuwbouwplannen provincie: ‘Je moet keuzes maken’

Beeld Getty Images/iStockphoto

In een brief gericht aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland uiten de 24 Noord-Hollandse corporaties hun zorgen over het bod dat de provincie 1 oktober indient op verzoek van minister De Jonge (Volkshuisvesting). Het bod geeft een indicatie van de plannen van de provincie voor de woningbouw om voor 2030 184.000 woningen bij te bouwen.

Komende maand beslist De Jonge of het aantal nieuw te bouwen huizen dat de provincies voorstellen voldoende is. Vervolgens worden de voorstellen vertaald in ‘regionale woondeals’, waarbij de nieuw te bouwen huizen gekoppeld worden aan specifieke bouwlocaties. Op deze manier wil de overheid de regie nemen in het bestrijden van de woningnood.

Geen harde afspraken

Maar volgens de woningcorporaties in Noord-Holland zijn voor een groot deel van de door de provincie Noord-Holland aangedragen bouwplannen nog geen harde afspraken gemaakt. Bovendien is minder dan 30 procent van de geplande woningen een sociale huurwoning, terwijl landelijk de afspraak is gemaakt dat ieder nieuwbouwplan én iedere gemeente aan die dertigprocentnorm moet voldoen.

Ook blijft volgens de corporaties onduidelijk hoe de provincie bij de uitvoer van de bouwplannen aan de gestelde randvoorwaarden, zoals beperkte stikstofuitstoot en geluidsoverlast, gaat voldoen.

Keuzes maken

Anne-Jo Visser, opsteller van de brief en directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), vreest dat zonder resultaatverplichting de woningbouw straks de dupe wordt van een én-én-beleid van de provincie. “Je kunt niet én Schiphol laten groeien én Tata Steel de ruimte geven én inzetten op de woningbouw. Je moet keuzes maken.”

De woningcorporaties benadrukken in de brief ook dat zij klaarstaan om de bouwplannen uit te voeren, maar dat de provincie daarvoor wel eerst duidelijkheid moet scheppen door bouwlocaties aan te wijzen en de randvoorwaarden te vervullen. Visser: “De provincie heeft de sleutel in handen om bestemmingsplannen af te keuren, maar dan moeten ze wel haar tanden durven laten zien.”

In een reactie laat VVD-gedeputeerde Cees Loggen (Ruimtelijke Ordening, Wonen) weten de zorgen te kennen en te delen. “Het zijn precies de punten die wij ook aankaarten bij de minister.”

Specifieke woondeals

Zo deelt Loggen de zorgen over het percentage sociale huur, maar constateert hij tegelijkertijd dat de provincie niet zomaar even de regie kan pakken. “Gemeenten stellen hun eigen bouwplannen vast en voor het benodigde geld is het Rijk noodzakelijk.”

Via specifieke woondeals met gemeenten hoopt Loggen op korte termijn daarnaast veel bouwplannen hard te kunnen maken. Daarnaast dringt de provincie aan op andere regelgeving. “Het kabinet moet de randvoorwaarden scheppen zodat wij ons woningbouwbod waar kunnen maken.”

