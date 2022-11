Woningbrand in Duivendrecht door spontane ontvlamming poetsdoek: ‘Komt regelmatig voor’

Let extra op als je plantaardige olie of wax gebruikt bij het klussen - of bij het bakken van oliebollen. Beeld Getty Images

De brand ontstond op woensdag in een kamer vol verbouwingsspullen. De bewoner heeft geprobeerd het vuur zelf te blussen, en inhaleerde daarbij veel rook. Het vuur bleef beperkt tot de opslagkamer, maar de rookschade aan de woning is aanzienlijk.

Het vuur ontstond op opmerkelijke wijze. “Ze waren bezig met een verbouwing,” vertelt brandonderzoeker Bert Meijer van brandweer Amsterdam-Amstelland. De dag voor de brand werd de vloer van de woning ingesmeerd met lijnzaadolie.

Poetsdoeken met olie zijn na het karwei neergelegd in de opslagkamer, waarschijnlijk in een prop. Hierdoor kan de warmte die ontstaat door de oxidatie van de olie niet ontsnappen. In de loop van de nacht heeft de doek vlam gevat, een exotherm proces, ook wel broei genoemd.

Net verbouwd

“Dit komt best vaak voor,” vertelt Meijer. “Vaak gebeurt het op een moment dat mensen bijna klaar zijn met een verbouwing. Op het laatste moment wordt de vloer in de olie gezet. Ik heb meegemaakt dat de verhuisdozen bij wijze van spreken voor de deur stonden, en de hele woning beschadigd was.”

Het risico op broei is er altijd als je textiel met olie in een prop legt. Ook bij een kleine hoeveelheid olie. Ook vieze theedoeken die te lang in de droger blijven liggen kunnen op deze manier vlam vatten. Meijer: “Oud en Nieuw komt eraan en mensen gaan weer oliebollen in zonnebloemolie bakken. Kijk daarbij uit.” De brandweer adviseert doeken buiten uit te hangen of in een emmer water te leggen.

De grote brand in café Bluey's op Zeeburgereiland van vorige maand is naar alle waarschijnlijkheid ook ontstaan door broei in een wasdroger, vertelt Meijer. “We zien het regelmatig in horecazaken, en ook wasserettes, gebeuren.”

