Woning en horecapand in Amsterdam-Noord beschoten

Rond 3.40 uur hoorden omwonenden van het pand aan de Van der Pekstraat enkele knallen. De politie trof voor het pand enkele kogelhulzen aan. Niemand raakte gewond. De woning was een jaar eerder ook al doelwit.

Beeld Joris van Gennip

Om 9.00 uur kreeg de politie een melding van een persoon die kogelinslagen bij een horecapand aan de Hagendoornweg had aangetroffen. Deze straat is slechts enkele minuten verwijderd van de woning aan de Van der Pekstraat. “Het gaat hierbij niet om ‘uitgeschoten’ kogels, maar een tweede beschieting,” zegt een woordvoerder van de politie. “We weten nog niet of dit rond dezelfde tijd plaatsvond en onderzoeken nog of deze beschieting verband houdt met het andere incident.”

#Amsterdam-noord. Portiekwoning ter hoogte van avondwinkel in de van der pekstraat beschoten. Zes kogelhulzen aangetroffen plaats delict afgezet voor sporenonderzoek. Bewoners werden vannacht opgeschrikt door meerdere knallen. Een kogel kwam in een scooter terecht. Geen gewonden. pic.twitter.com/TLIsrCX79z — Martin Damen (@martindamen58) 24 september 2022

