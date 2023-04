Wonen achter een gevel van maïssteeltjes en oude petflessen; waarom ook niet?

Op de Zuidas in Amsterdam verrijzen kantoren en appartement die zijn gemaakt van steeltjes van maïsplanten met een isolatie die is gemaakt van oude petflessen. Het is voor het eerst dat er voor zo’n project een biobased composiet wordt gebruikt.

The Pulse op de Zuidas in Amsterdam is niet het enige project dat Holland Composites met het materiaal uitvoert. In Amstenrade in Zuid-Limburg bouwt het zorgwoningen die als Legoblokjes in elkaar worden gezet en mogelijk gaat het in Rotterdam flats ‘optoppen’ met twee extra etages.

Composiet is lichter, duurzamer, sterker dan gangbare bouwmaterialen en maakt het mogelijk ronduit spectaculaire gebouwen neer te zetten. Projecten van Holland Composites kent bijna iedereen wel. Ze lopen van enorme luifels als die van het Stedelijk Museum in Amsterdam via architectonische hoogstandjes als een dak in de vorm van een vredesduif op het Rabin Center in Tel Aviv tot opvallende gevels als die van het X-gebouw van Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Nieuwe activiteit

De huizen en de zorgwoningen voor ouderen zijn een relatief nieuwe activiteit voor het bedrijf uit Lelystad. “Prefab en modulair, kant-en-klaar uit de fabriek,” zegt directeur Sven Erik Janssen die met compagnon Pieterjan Dwarshuis de drijvende kracht achter het bedrijf is.

Het grote verschil met de spektakelstukken die Holland Composites eerder heeft afgeleverd, is dat het daarvoor gebruikte composiet werd gemaakt van kunststof en fossiele grondstoffen. “Nu zijn we biobased. We produceren met composiet van dezelfde kwaliteit, maar dan heel duurzaam.”

Het kunststof ging eruit, in plaats daarvan maakt Janssens bedrijf nu hele panelen en architectonische kunststukken van resten van maïsplanten en suikerriet. Eerlijk is eerlijk: het basismateriaal levert een Belgisch bedrijf. “We vonden elkaar via een Europees subsidieproject,” zegt Janssen.

Holland Composites heeft er nu de alleenrechten op, ontwikkelde het tot een eigen bioproduct en bedacht ook nieuwe toepassingen zoals sandwichplaten. Tussen twee platen van plantresten zit dan een dikke plak isolatie van gerecyclede petflesjes ‘die je ook veel in plastic soep vindt’.

Eric Janssen, directeur van Holland Composites, bij gevelpanelen van biobased composiet die zijn bestemd voor The Pulse in Amsterdam. Beeld Foto Freddy Schinkel

Janssen is er trots op dat grote architectenbureaus en projectontwikkelaars die zich laten voorstaan op duurzaamheid en vormgeving zijn bedrijf weten te vinden. Op de Zuidas in Amsterdam bouwt MVSA-architecten bijvoorbeeld The Pulse, 65.000 vierkante meter kantoorruimte en appartementen met een bioscoop, horeca en zelfs een stadsbos op hoogte. De gevel is van Holland Composites.

Vederlicht

In Lelystad staan in lange rijen grote gevelpanelen opgesteld, bijna kant-en-klaar. Er komen nog zonnepanelen op en grote ramen in (“Kozijnloos, we plakken ze erin net als met autoruiten.”) en dan kan alles op transport. “Wat wij maken is vijftien keer lichter dan beton, vier keer lichter dan aluminium, maar wel net zo sterk of sterker en ontzettend brandwerend.”

Het is dus ook helemaal niet zo vreemd dat een woningbouwcorporatie in Rotterdam overweegt flats ‘op te toppen’ met twee extra bouwlagen van het Lelystadse composiet. Die verdiepingen worden als prefab onderdelen geleverd: je tilt alles er zo op en wonen maar. “Met beton zou dat niet gaan, de fundering zou het extra gewicht onmogelijk kunnen dragen. Onze appartementen kan die flat er gemakkelijk bij hebben.”

Dat het kan en dat het goed gaat, bewezen studenten in Delft die een prototype bouwden met materiaal uit de Lelystadse fabriek.

Oersterk

Janssen ziet mooie besparingsmogelijkheden voor ontwikkelaars. “Onze producten zijn zo licht dat de fundering bij nieuwbouw een stuk minder zwaar kan. De optelsom: minder heipalen, minder materiaal, minder milieubelasting maar wel oersterk. Die hele optelsom – tot en met oersterk – is waar het volgens hem ooit ook allemaal mee begon toen hij en Dwarshuis dertig jaar geleden Holland Composites bedachten.

“We zijn allebei fervent zeiler. Ik studeerde scheepsbouwkunde, hij industrieel ontwerpen in Delft. We bouwden in het begin lichtgewicht jachten, high performance, met materiaal dat echt wel tegen een stootje kan. Daar zit onze passie. Wij zijn materiaalpuristen.”

Janssen en Dwarshuis wilden altijd al ‘zo veel mogelijk presteren met zo min mogelijk materiaal’. “Later deden we ook in lichtgewicht vrachtwagentrailers. En we bouwden luchtvrachtcontainers, lichter en sterker dan die van aluminium. Wij waren pioniers op dat gebied.”

Ze maakten vijftien jaar geleden naam met hun kleurrijke ‘spaceboxen’ tegen de woningnood voor studenten in Utrecht, Hilversum en Delft. “Ja, ook toen al.”

Biologische grondstoffen

Nog weer later maakte Holland Composites prefabgevels. Tot de bouwcrisis erin hakte en het bedrijf in 2012 ineens onderuit ging. “De doorstart kwam al heel snel. Eerst met de jachtbouw omdat we daar onze klanten hadden en kenden. We kwamen er weer bovenop. Moet je kijken hoe.”

Het bedrijf telt op dit moment 75 medewerkers en de omzet verdubbelt jaar op jaar; vorig jaar tikte Holland Composites de 10 miljoen euro aan. Dit jaar staat er nu al voor 15 miljoen euro omzet in de boeken.

De laatste vier jaar ontwikkelde het bedrijf in alle stilte de nieuwe biobased producten, op basis van biologische grondstoffen. Dat moet het bedrijf nog een verdere zet geven. “De octrooien en patenten staan. We hebben er een tweede productiehal bij. We zijn er klaar voor.”

Janssen denkt nog graag terug aan de uitzinnige luifel van het Stedelijk Museum. “Dat had met geen enkel ander materiaal gekund. De krachten en temperatuurverschillen die het aankan, zijn enorm. Met ons nieuwe materiaal is dat net zo. Echt uniek.”

Ze hebben even gewacht tot zij met hun nieuwste materiaal wat konden laten zien. Nu het zover is, mag iedereen het weten ook. “Wij zijn van de huzarenstukjes, van de plantresten en de plastic soep, maar daar kan wel iedereen hartstikke goed in werken en wonen.”

Het X-gebouw van Hogeschool Windesheim in Zwolle. De gevel is een product van Holland Composites. Beeld Carlo ter Ellen/DTCT