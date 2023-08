Woensdagnacht is boven Nederland zeldzame blauwe supermaan te zien: ‘Hemelse verrukking’

De laatste keer dat er in dezelfde maand twee volle supermanen verschenen, was in 2018. Beeld Pixabay

De blauwe supermaan laat zich waarschijnlijk in de nacht van woensdag op donderdag zien. “Bij een supermaan lijkt de volle maan ongeveer 7 procent groter en 14 procent helderder dan normaal,” legt meteoroloog Berend van Straaten van Weerplaza uit.

“Dat de maan soms groter en feller lijkt dan anders komt doordat de afstand tussen de maan en de aarde niet steeds hetzelfde is. De ene keer staat de maan dichter bij de aarde dan de andere keer. De oorzaak hiervan is dat de maan geen cirkelvormige, maar een elliptische baan om de aarde heeft.”

Gemiddeld is de afstand tussen de maan en de aarde 384.000 kilometer. Bij een supermaan staat de maan ongeveer 357.000 kilometer van ons vandaan.

Het heet dit keer een blauwe maan, omdat het de tweede volle maan binnen één maand zal zijn. Op 1 augustus was ook al sprake van een volle maan. Omdat het ook nog eens een supermaan is hebben we dus te maken met een blauwe supermaan.

Volgende blauwe supermaan pas in 2037

Twee volle manen in een maand is dus zeldzaam. Vandaar de Engelse uitdrukking once in a blue moon. De laatste keer dat er in dezelfde maand twee volle supermanen verschenen, was in 2018. Volgens sterrenkundigen is de volgende keer dat dit zal gebeuren pas in 2037.

En er is nog iets bijzonders gaande. Woensdagavond zal de planeet Saturnus ook net boven de maan staan. “Dat gebeurde niet in 2009, en het zal ook niet gebeuren in 2037,” stelt David Moore van de Ierse astronomievereniging, die spreekt van een ‘hemelse verrukking’. “Dus het is uiterst zeldzaam dat een blauwe supermaan een heldere planeet in de buurt heeft, waarschijnlijk één keer in je leven of zeldzamer.”