Woensdag grote kans op zomerstorm

Een dreigende zomerstorm in juni 2019 boven Brabant. Beeld ANP

Dat meldt Weeronline, met het vooruitzicht op een week die sowieso al onstuimend en wisselvallig is.

Ochtendspits

Dinsdag zal het al een stuk winderiger worden, met het waarschijnlijke hoogtepunt op woensdagochtend tijdens de ochtendspits. Aan de kust kunnen windstoten van 100 kilometer per uur bereikt worden, elders in het land maximaal 90 kilometer per uur.

Verkeer wordt dan ook aangeraden om te anticiperen op de wind. Met de caravan of een lege aanhanger de weg op is een slecht idee: je bent dan kwetsbaar voor windvlagen op bruggen, dijken en open gebieden. Bovendien kunnen bomen omwaaien: zo zijn sommige bomen een stuk zwakker dan voorheen vanwege de aanhoudende droogte.

AZ-stadion

Hoewel het niet vaak voorkomt, kan een storm zich ook in de zomer voordoen, in plaats van in de herfst of winter. De laatste officiële zomerstorm vond ruim een jaar geleden plaats, op 10 augustus 2009. Toen stortte het dak van het AZ-stadion in Alkmaar in.

Of het woensdag tot een officiële zomerstorm komt, hangt er overigens nog van af: dan moet men een uur lang gemiddeld windkracht 9 of hoger meten.

Mogelijk gaat het vrijdag ook stormen, maar dan een stuk lichter dan woensdag het geval is.