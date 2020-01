Woedende supporters bestormen stadion PSV

Beeld ANP Sport

De fans gooiden met straatmeubilair. Er zijn vijf mensen aangehouden.

De fans balen ervan dat de club zondag in de slotfase twee punten verspeelde tegen FC Twente, dat in de 87e minuut de 1-1 maakte. Op videobeelden is te zien en horen hoe de voetbalsupporters zich een weg proberen te banen het Philips-stadion in.

Later schreeuwen ze massaal: ‘John de Jong, oprotten’. De Jong is de technisch manager van de club.

Eerder op de avond had een deel van de fanatieke aanhang van de Eindhovense club ook al van zich laten horen. Er werd tijdens de wedstrijd vuurwerk afgestoken en spandoeken getoond, met daarop ook de wens dat De Jong zijn biezen pakt. De supporters houden hem er grotendeels verantwoordelijk voor dat PSV dit seizoen zo slecht presteert.

In de loop van de avond keerde de rust rond het stadion terug.

'Johnny rot op!'

PSV-directeur Gerbrands woedend over gang van zaken rond Bergwijn Toon Gerbrands is woedend over de gang van zaken rond Steven Bergwijn. De aanvaller belde zondagochtend trainer Ernest Faber op, met het verzoek om buiten de selectie te blijven voor de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Bergwijn is dicht bij een overgang naar de Engelse club Tottenham Hotspur. Gerbrands was na het duel duidelijk. Bergwijn kreeg van PSV geen toestemming om naar Londen te gaan om te onderhandelen, maar deed dat volgens informatie van sommige media toch. “In dat geval stoppen wij nu de onderhandelingen.” Trainer Ernest Faber reageerde rustiger en wat begripvoller. Al vond hij de manier waarop het zondag ging niet zo netjes. “Het had ook anders gekund. Bijvoorbeeld: ik wil het bij PSV mooi afsluiten en daarna een supertransfer maken.” De medespelers begrijpen Bergwijn wel, bleek zondag. “Het is voor ons een flinke aderlating, hij is een goede speler. Maar het kan een hele mooie transfer voor hem worden”, zei verdediger Denzel Dumfries. Ook Jorrit Hendrix viel hem bij. “Zo’n kans krijg je niet altijd.”