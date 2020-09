Woede in Haarlem na ‘geblunder’ met stadsdichter: ‘Onze stad staat voor paal’

Beeld ANP

VVD en Forum voor Democratie stellen dat er is geblunderd rondom de voordracht van de stadsdichter en eisen opheldering van het college. “Ik ben woest, de goede naam van onze stad is bedoezeld,” stelt Louise van Zetten (Hart van Haarlem) tegen AD.

Osenga kwam deze week in opspraak door uitspraken die hij deed in een van zijn oudere liedjes. Daarin zou hij zich volgens het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zeer kwetsend en antisemitisch hebben uitgelaten. Ook is hij in het verleden in aanraking geweest met justitie. Hij werd in 2016 veroordeeld voor opruiing in de Haagse Schilderswijk na de dood van Mitch Henriquez.

Volgens het college was de gemeente op de hoogte van zijn eerdere acties en uitspraken en is voorafgaand aan zijn benoeming, afgelopen woensdag, met hem daarover gesproken. Hij zou tijdens dat gesprek nadrukkelijk afstand hebben gedaan van zijn eerdere uitspraken. Maar na zijn benoeming doken opnieuw vele controversiële berichten op ‘die haaks staan op waarden waar de gemeente Haarlem voor staat’, aldus B en W.

Heftig

Het ging om tientallen, zo niet honderden opruiende en geweldsverheerlijkende tweets waarin hij onder meer de aanslag op Bataclan ontkent en oproept om Geert Wilders te vermoorden. “Het werden er steeds meer en het liep redelijk vol met nieuwe uitspraken die heftig waren,” aldus een woordvoerder van de gemeente Haarlem. Zij geeft aan dat de discussie rond Osenga en zijn standpunten ‘een geloofwaardige invulling van het stadsdichterschap onmogelijk’ maken.

Ondertussen is het kwaad al geschied, zegt Louise van Zetten, fractievoorzitter van de lokale partij Hart voor Haarlem. “Dit is echt verschrikkelijk, onze stad staat mooi voor paal,” briest ze. “Deze jongen moest met zijn prikkelende teksten een frisse wind door Haarlem laten waaien, maar in de plaats daarvan is de goede naam van Haarlem bedoezeld. Ik heb hier geen woorden voor, zoveel is hier geblunderd.”

‘Majeure blunder’

Volgens de VVD is het verstandig dat het college de benoeming van de rapper heeft ingetrokken. Tijdens het extra raadsdebat zal het college verantwoording moeten afleggen ‘voor deze majeure blunder’, vindt Joris Blokpoel, woordvoerder cultuur. “Het college heeft heel naïef het advies van de commissie opgevolgd zonder zelf gedegen onderzoek te doen. We moeten er zo snel mogelijk achter komen wat hier allemaal is misgegaan.”

In een emotionele verklaring schuift Insayno de schuld in de schoenen van rechtse partijen en media. “Rechts Nederland heeft er een handje vol van om constant te roepen dat wij uitkeringstrekkers zijn, dat we een keertje moeten werken voor ons geld, maar zodra wij posities weten te bemachtigen, dan pakken ze tweets en posts uit het verleden om karaktermoord te plegen.”

Die verklaring schiet bij enkele partijen in het verkeerde keelgat. “De kritiek op hem is wijdverspreid, van links tot rechts,” zegt VVD’er Blokpoel. “Hij had beter kunnen zeggen dat hij begrip heeft voor andermans meningen en voor de situatie in plaats van te roepen dat hem groot onrecht is aangedaan. Want dat is niet zo.”

Van Zetten vult aan: “Hij noemt het een jeugdzonde, maar al die extreme berichten over Bataclan en zijn voorliefde voor IS dateren van een paar jaar geleden. Dat kun je geen jeugdzonde meer noemen.”

Open kaart

Ook de andere partijen staan achter het besluit van het college. “Hij had meteen open kaart moeten spelen bij zijn aanstelling,” stelt Frank Visser, fractievoorzitter van Christenunie. “Juist een stadsdichter moet voor verbinding in de stad zorgen. Dat blijkt door al deze narigheid niet meer mogelijk. Wij zijn hierdoor erg overvallen. Heel vervelend voor alle betrokkenen.”

GroenLinksvoorzitter Jasper Drost, die de benoeming van de rapper aanvankelijk een ijzersterke zet vond, betreurt de gang van zaken. “De excuses die hij gemaakt heeft zijn voor ons ook niet voldoende. Ik ben best van mensen een tweede kans geven, maar zijn positie was door al die berichten niet meer houdbaar. Van geblunder wil ik nog niet spreken, maar dat we hier lessen uit moeten trekken staat vast,” aldus Drost, die stelt met een ‘kater’ wakker te zijn geworden vanochtend.

FVD haalt uit

Vanwege de landelijke verontwaardiging die is ontstaan staat er donderdag een extra raadsvergadering op de agenda waarin de selectieprocedure uitvoerig onder de loep wordt genomen. “Of hier nu wel of geen onderzoek naar gedaan is: in beide gevallen heeft de commissie haar werk slecht gedaan,” stelt Johan Dessing van Forum voor Democratie Noord-Holland. “Als er bij de selectieprocedure van een kandidaat stadsdichter controversiële teksten van een kandidaat naar boven komen, dan had de selectiecommissie de maatschappelijke sensitiviteit moeten hebben om direct deze kandidaat af te wijzen. Het is bizar dat dit niet is gebeurd.”

In een verklaring erkent de gemeente dat er inderdaad fouten zijn gemaakt rondom de benoeming. “Darryl Danchelo Osenga had zich in willen zetten voor de stad. Het college betreurt hoe dit proces is verlopen. Achteraf gezien constateert het college dat diepgaander onderzoek op zijn plaats was geweest waarmee deze gang van zaken had kunnen worden voorkomen.”