Wisselvallig weer houdt nog wel even aan

Weeronline meldt dat er zaterdag en zondag veel stevige buien over het land trekken en dat daarbij ook onweer en hagel mogelijk zijn.

In de kustgebieden van Noord- en Zuid-Holland kan in het weekend lokaal 40 millimeter regen vallen en in het binnenland 5 tot 20 millimeter.

Wisselvallig

Ook na het weekend blijft het wisselvallig met dagelijks kans op buien. Tussen de buien door is ruimte voor de zon. De temperatuur blijft met een graad of 13 aan de lage kant. In de loop van de week lijkt de buiigheid wat minder te worden, maar helemaal droog wordt het niet.

De herfstvakantie voor de scholen in regio Noord is van 10 tot en met 18 oktober. In de week daarna is het herfstvakantie in de andere regio’s.