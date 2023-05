Wispelturig Ajax tegenover voortvarende Halsema: hoe de huldiging aan Ajax Vrouwen voorbij ging

Een voortvarende burgemeester Halsema, en een weifelend Ajax onder druk: hoe de aangekondigde publieke huldiging van de Ajax Vrouwen op het laatste moment werd geschrapt.

Woensdagochtend 24 mei, rond 10.00 uur. In het gemeentehuis zitten ambtenaren, werknemers van de Stadsschouwburg en de politie samen om te praten over de huldiging van de Ajax Vrouwen op het Leidseplein. Een team vanuit Ajax en het GVB bellen digitaal in.

Burgemeester Femke Halsema is dan al ruim twee weken bezig om een publieke huldiging voor het vrouwenteam van Ajax voor elkaar te krijgen. Bij deze vergadering moeten de laatste praktische stappen worden gezet. Hoelang kunnen trams niet over het plein rijden? Hoe moet het podium eruit gaan zien? Moeten er dranghekken geplaatst worden voor de fans?

De tijdsdruk is groot, want al over vijf dagen – op de maandag 29 mei tussen 19.00 en 20.00 uur – staat de huldiging op de planning. Halsema, zelf niet aanwezig bij de vergadering, weet dat er aarzelingen zijn bij Ajax, maar gelooft dat eventuele plooien kunnen worden gladgestreken.

Een paar uur na de vergadering krijgt ze echter een formele brief van de Ajaxdirectie: ze willen dat de gemeente de huldiging heroverweegt. Halsema trekt daarna de stekker eruit. Wat is hier gebeurd?

Bestuurlijke chaos

Op zondag 7 mei worden de Ajax Vrouwen landskampioen met een 1-6 overwinning op PEC Zwolle. De eerste titel sinds 2018, de derde in de clubgeschiedenis van de vrouwen. Namens Ajax is onder meer directeur Edwin van der Sar aanwezig om het feest mee te maken. Halsema stuurt hem haar felicitaties.

Drie dagen later vraagt D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk aan de burgemeester of ze openstaat voor een huldiging in de stad. Halsema zegt al in contact te zijn met Van der Sar, waarna ze die dag officieel de vraag uitzet bij Ajax hoe de club het kampioenschap wil vieren. Ingewijden zeggen dat Ajax dan al niet erg enthousiast is, mede door de bestuurlijke chaos en de slechte prestaties van het mannenelftal. Ze hebben wel wat anders aan hun hoofd.

Maar de club laat toch aan de ambtenaren weten open te staan voor een huldiging. Het contact loopt vervolgens op hoog niveau, tussen Halsema en directeur Edwin van der Sar. Ook is er contact met manager Vrouwenvoetbal Daphne Koster. De Ajaxdirectie geeft aan in ieder geval te willen wachten tot het einde van het seizoen.

De gemeente gaat voortvarend te werk en belt de Stadsschouwburg op het Leidseplein. Het is zeventien jaar geleden dat Ajax daar voor het laatst werd gehuldigd. Het plein was toen te klein voor de mensenmassa en er waren flinke rellen. Maar voor de vrouwen zou een ouderwetse huldiging vanaf het Ajaxterras mogelijk wel kunnen. Het is nog geen harde afspraak, maar is er überhaupt ruimte? Wat zou het kosten?

Enthousiasme bij de vrouwen

De Ajax Vrouwen krijgen van alle gesprekken weinig mee, zij vieren feest. Meteen na de wedstrijd op 7 mei, met familie en vrienden én op zondag 14 mei. Daar wordt ook de schaal voor en na de wedstrijd aan de fans laten zien.

Drie dagen later ontvangt Halsema met sportwethouder Sofyan Mbarki de Ajaxvrouwen in de ambtswoning, waar het team arriveert na een door Ajax aangeboden rondvaart. De gemeente dacht dat Van der Sar daar ook bij aanwezig zou zijn, maar hij zit in het buitenland. Directielid Maurits Hendriks, verantwoordelijk voor vrouwenvoetbal en Daphne Koster zijn er wel.

Mbarki doet daar de belofte dat de huldiging er gaat komen. Het stadsbestuur wil dit omdat het recht doet aan de topsport die de vrouwen bedrijven en er een symbolische werking vanuit gaat naar alle meisjes die dromen van voetbal.

De belofte wordt in groot enthousiasme ontvangen door de vrouwen. Aanvoerder Sherida Spitse geeft Halsema een Ajaxshirt dat ze dan kan dragen. Eerder op de dag zegt ze op Radio 1 al over zo’n huldiging: “We zijn wat kleiner dan de mannen, maar we worden steeds groter en we moeten ergens beginnen. Als je ergens wil beginnen en een signaal wil geven, dan is dit hét moment om dat te doen.”

De Ajaxdirectie heeft dan al op de achtergrond twijfels geuit over het voorgestelde moment en de locatie van de gemeente. Halsema, Mbarki en betrokken ambtenaren denken alsnog dat ze eruit gaan komen, ook al is er minder enthousiasme dan gehoopt bij de Ajaxdirectie en ervaren ze dubbele signalen.

Ajax wil niet

Begin deze week krijgt de Stadsschouwburg groen licht om alles in gang te zetten. De gemeente kiest ervoor om zelf de kosten te betalen uit het evenementenpotje. Op dinsdag 23 mei voelt Halsema zich zeker genoeg om in de wandelgangen het goede nieuws te vertellen aan de gemeenteraad. De huldiging komt er, meldt ze, al zegt ze er niet bij dat definitieve steun vanuit Ajax nog steeds niet is gekomen.

Sterker nog, de steun is eerder minder geworden, ook omdat Ajax steeds meer in crisissfeer verkeert. Op woensdag om 10.00 uur spreekt een delegatie van Ajax tijdens het overleg nogmaals haar zorgen uit. Ajax stelt nog wel het Beursplein als locatie voor, maar de gemeente ziet daar dan weer weinig in.

Het is een schok voor de andere aanwezigen bij de vergadering, die optimistisch de vergadering ingingen, als zij beseffen dat het meer zijn dan zorgen vanuit Ajax. De club wil écht niet wat de gemeente heeft voorgesteld.

Een paar uur later verschijnt op de website van AFCA Supportersclub een bericht. Op dwingende toon vraagt de harde kern van Ajax aan Van der Sar om niet mee te werken aan de huldiging. Ze noemen de keuze voor de locatie een politiek statement. Het roept verbazing op bij de gemeente, want naast hen en Ajax weet officieel nog niemand van het Leidseplein af.

Halsema heeft dan al een officiële brief van Ajax gehad. Daarin vraagt Edwin van der Sar nu ook formeel de voorgenomen huldiging en de geplande aankondiging te heroverwegen en in overleg te gaan over alternatieve momenten en locaties.

In de brief worden de redenen nog eens uiteengezet. Dat het Leidseplein als locatie gevoelig ligt, dat het momentum voorbij is wat Ajax betreft en er geen vreugdestemming is door de slechte prestaties van de mannen van Ajax 1. Wat ook meespeelt is dat de club bang is dat er weinig publiek op de huldiging afkomt, wat slecht zou afstralen op het vrouwenvoetbal.

Harde kern

Boven de markt blijft hangen in hoeverre Ajax ook de oren heeft laten hangen naar de harde kern die niet achter een huldiging staat. De AFCA Supportersclub schrijft trots op hun website dat het stopzetten van de huldiging mede dankzij hen is. Ajax zelf ontkent dit. Goede bronnen binnen de opsporingsdiensten en de harde kern van Ajaxsupporters zeggen sterke signalen te hebben gekregen dat leden van de harde kern hadden gedreigd een eventuele huldiging op het Leidseplein te verstoren.

Halsema, Mbarki en de ambtenaren overleggen nog over de mogelijkheid om zelfstandig de huldiging door te zetten, zonder hulp van Ajax, maar ze vrezen dat de vrouwen dan een speelbal tussen Ajax en de gemeente worden. In plaats daarvan stuurt Halsema een bericht uit waarin staat dat ze geen mogelijkheid ziet door te gaan nadat de Ajaxdirectie heeft gevraagd van de huldiging af te zien.

