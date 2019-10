Wintertijd gaat echt in: na het weekend kans op vorst

Beeld ANP

Op veel plaatsen komt de temperatuur na het weekend niet boven de tien graden uit. Normaal is het in oktober overdag rond de twaalf graden. In Amsterdam blijft de temperatuur de eerste helft van de week nog boven de tien graden.

De overgang naar het koude weer gaat hand in hand met het verzetten van de klok van zomer- naar wintertijd. In de nacht van zaterdag op zondag trekt een regengebied over het land, waardoor de wind draait van zuidwest naar noordwest. Die wind blaast vrij koude lucht afkomstig van het Noorse Spitsbergen naar ons land.

In de nacht van zondag op maandag kan het voor het eerst lokaal vriezen. In de nacht erna is in een groot deel van het land kans op nachtvorst.