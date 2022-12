Winterse buien en kou: code geel voor gladheid in bijna het gehele land

Strooiwagens strooien zout op het wegdek tegen de gladheid. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege temperaturen onder nul. Beeld ANP / Rob Engelaar

Het is wederom een koude en winterse nacht geweest, met hier en daar wat buien. Donderdagochtend geldt op veel plekken code geel en ook voor donderdagavond kondigt het KNMI in bijna heel Nederland, op Limburg en de Waddeneilanden na, code geel af wegens gladheid. Rijkswaterstaat zegt dat er sprake kan zijn van ‘gevaarlijke rijomstandigheden’.

Weeronline meldt dat het bijna overal vriest, met -3 graden in Amsterdam, -2 in Leeuwarden en -9 in het zuidoosten. Lichte buien zorgen in het noorden en langs de westkust voor gladheid. In de noordelijke kustregio’s en de plekken vlak langs de westkust is er gedurende de ochtend kans op een enkele winterse bui. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog. De zon gaat donderdag wel flink schijnen, aldus Weeronline.

Rijkswaterstaat is donderdagochtend aan het strooien in de kop van Noord-Holland, Friesland en Groningen, aldus een woordvoerder. In de nacht van woensdag op donderdag zijn strooiwagens de weg opgegaan in de kustprovincies.

Aanhoudende gladheid

Donderdagmiddag is er kans op een lokale winterse bui in de kustregio’s. Vanaf zonsondergang neemt de kans op gladheid door bevriezing en buien vanuit het noordwesten weer toe. In eerste instantie geldt dit vooral voor het noorden van het land, in Noord-Holland en delen van Zuid-Holland.

“Sneeuw kan voor gladheid zorgen, maar ook de regen kan tot gladheid leiden. Die bevriest namelijk op het koude wegdek, waardoor het plaatselijk spekglad kan worden. Natuurlijk wordt er op de doorgaande wegen gestrooid of is er gestrooid, maar een gewaarschuwd mens telt toch voor twee,” stelt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.

De code geel geldt tot het einde van donderdagochtend, maar in de avond kan het lokaal opnieuw glad worden door enkele buien. Pas vrijdag tegen het einde van de ochtend verdwijnt de gladheid. Het winterse weer houdt aan tot en met het weekend. Daarna loopt het kwik weer op tot rond de 10 graden Celsius.

