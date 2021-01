Winters weer met matige vorst vanaf vrijdag

Beeld Getty Images

Tot en met woensdag waait de wind uit westelijke richting en stuurt milde oceaanlucht over het land. Donderdag draait de wind naar het oosten en wordt koudere lucht aangevoerd, voorspelt Weeronline.

Volgens meteoroloog en woordvoerder Jaco van Wezel van Weeronline zal in Amsterdam de temperatuur op donderdag rond de 3 graden liggen, met kans op regen en mogelijk natte sneeuw. In de nacht van donderdag op vrijdag komt de temperatuur voor het eerst in de buurt van het vriespunt.

Van vrijdag tot zondag volgt een serie nachten, waarin het kan gaan vriezen met op z’n koudst een temperatuur van min 4. Overdag komt de temperatuur die dagen iets boven nul. Het blijft droog en de kans op opklaringen neemt toe.

Vanaf zondag is er kans op neerslag, eventueel in de vorm van natte sneeuw. Daarna komt er waarschijnlijk zachter weer aan. De wind zou echter nog kunnen draaien, in dat geval houdt het winterse weer langer aan.