Winters weer laat op zich wachten in zachte decembermaand

Weeronline verwacht een zachte maand waarbij zelfs de 15 graden wordt aangetikt door een warme zuidenwind. Die dagen kan vooral in het zuiden van het land de zon flink schijnen. De meeste decemberdagen zullen echter somber zijn.

Waar de gemiddelde temperatuur in december overdag normaal tussen de 4 à 7 graden is, wordt die dit jaar een paar graden hoger verwacht. Wacht je met smart op winterweer, dan heb je een beetje geluk nodig. De weersvoorspeller voorziet af en toe een nacht met vorst en hier en daar een winterse bui.

Witte kerst?

Veel meer dan lichte (natte) sneeuw zal het echter niet zijn. Voor een witte kerst laat Weeronline wél nog een kier openstaan: ‘Die kans is erg klein, maar het is natuurlijk niet uitgesloten dat die enkele sneeuwdag in december precies met kerst komt.’