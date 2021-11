Winters weer en natte sneeuw verwacht dit weekend

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat meldt Weeronline. Hoewel het met 4 graden koud is voor de tijd van het jaar, is de temperatuur te hoog voor een sneeuwlaag op de wegen en daken.

Muts, sjaal en handschoenen

Het winterse weekend begint met een ‘waterkoude’ vrijdag. De temperatuur ligt tussen de 1 en 3 graden, maar de gevoelstemperatuur ligt een stuk lager. “We raden dan ook aan om je lekker warm aan te kleden met een muts, sjaal en handschoenen als je op pad gaat,” zegt Yannick Damen, meteoroloog bij Weeronline.

In het weekend blijft het koud met een temperatuur die schommelt rond de 4 graden. Daarbij is er zaterdag veel bewolking met af en toe regen en natte sneeuw. Zondag is er mogelijk meer zon, maar de kans op winterse buien is dan ook groter, met mogelijk hagel.

Gladde wegen

Wie zondag of maandag vroeg van huis vertrekt, kan gladde wegen verwachten. Damen: “Ook is de kans groot dat je tijd kwijt bent aan het krabben van je autoruiten. De neerslag van de buien kan namelijk flink vastvriezen, waardoor een harde korst op je ramen ontstaat.”

Na het weekend blijft het ook maandag koud, met een paar winterse buien. Vanaf dinsdag wordt het mooier weer en stijgt de temperatuur naar een graad of 7, normaler voor de tijd van het jaar. Wel blijft het wisselvallig met veel regen.