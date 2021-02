Winnend SGP-billboard voor huwelijkse trouw is niet ‘gekaapte’ Gaykrantversie

Dit billboard heeft volgens de SGP de stemming gewonnen in de campagne voor huwelijkse trouw. Beeld SGP

Met de winnaar voorkomt de partij een ongemakkelijke situatie. De Gaykrant wilde de website wel teruggeven, maar alleen in ruil voor een fotomoment met lijsttrekker Kees van der Staaij. De SGP kocht daarop direct onelifestand.org om dat te voorkomen. De winnende site, ikgavoortrouw.nl, werd in een eerdere campagne ook al gebruikt en was reeds in handen van de orthodox-christelijke partij.

De SGP kwam vorige week met de campagne om huwelijkse trouw te promoten en bovendien de strijd aan te binden met reclames voor overspelsites als Second Love. Op de website van de partij kon gestemd worden op drie verschillende ontwerpen. Ruim 17.000 mensen brachten hun stem uit.

Gaykrant

Toen de Gaykrant erachter kwam dat twee van de websites die op de billboards stonden niet in handen waren van de SGP, kochten zij onelifestand.nl. Wie naar die site gaat, komt terecht op gaykrant.nl. Daarmee wilde het onlinemagazine duidelijk maken dat ‘huwelijkse trouw ook prima binnen een niet-heteroseksuele relatie kan passen’. De SGP wijst het homohuwelijk af.

De SGP kon de actie wel waarderen en verklaarde blij te zijn met de extra publiciteit. De Gaykrant zei te hopen dat het onelifestand-billboard zou winnen en op Twitter riepen mensen op om op dat billboard te stemmen. Toch won ikgavoortrouw.nl, laat de SGP nu weten. Dat billboard wordt in aanloop naar de verkiezingen getoond langs de snelweg.