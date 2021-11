Winkels vrezen juist meer drukte door nieuwe maatregelen: ‘Pak de thuisfeestjes aan’

Winkels al om zes uur sluiten - en supermarkten om acht uur - werkt averechts. Volgens winkelorganisaties wordt het dan juist drukker, met een grotere kans op besmettingen.

“Ik snap er niks van,” zegt voorzitter Bart Drenth van MKB Amsterdam. “Je moet winkeltijden juist verléngen zodat je bezoekers beter spreidt. We jagen mensen van een gereguleerde omgeving, met mondkapjes en 1,5 meter afstand naar besmettingshaarden. Pak nu toch eens de thuisfeestjes aan.”

Drenth vreest voor burgerlijke ongehoorzaamheid, net als in de horeca. “Deze maatregelen zijn zo onbegrijpelijk dat ik me kan voorstellen dat mensen ze willen negeren. Dat is het tegenovergestelde van wat het kabinet zou wil bereiken.”

“Er komen zeven weken feestdageninkoop aan,” zegt een woordvoerder van winkelbrancheorganisatie Inretail in reactie op de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. “Wij roepen klanten al tijden op om gespreid te winkelen, bijvoorbeeld aan de randen van de winkeldag. En dan gaat het kabinet de openingstijden beperken. Wij vinden dat niet verstandig.”

Agressie

De winkeliers krijgen steun van de vakbonden. “De beperkte openingstijden zullen het aantal klanten in een kortere tijd de winkels doorjagen,” zegt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV. “Moeten de werknemers het overheidsbeleid gaan handhaven met alle risico’s op agressie van dien?”

“Werknemers moeten hierin beschermd worden en of dit zal gebeuren - daar heb ik een hard hoofd in. Zeker in de drukke winkeltijd die voor ons ligt, met topdrukte van Black Friday, is dit totaal onverantwoord.’

Dat ook nog altijd de controle op QR-codes boven de winkelbranche hangt, is volgens Inretail ‘onaanvaardbaar’. “80 procent van onze leden geeft aan dat controle onwerkbaar is. De mensen zijn er simpelweg niet. En dat allemaal voor een branche waar 0,7 procent van de besmettingen vandaan komt.”

Kappersorganisatie ANKO is ‘een beetje’ opgelucht dat kappers vanwege corona niet volledig dicht moeten. Maar de verplichte avondsluiting zal, met de feestdagen in aantocht, de branche zeker omzet kosten.

Ook de evenementenbranche is teleurgesteld. “Opnieuw treft het kabinet branches die nauwelijks een rol spelen in de besmettingsgraad,” zegt Riemer Rijpkema van brancheorganisatie CLC-Vecta. “Het is de vraag hoe organisatoren reageren. We zien weer heel veel schade aankomen, groter dan na de vorige maatregelen.”

Vervelend

Volgens topman Paul Riemens van Amsterdam RAI vallen de gevolgen van deze ingrepen nog relatief mee. “Natuurlijk is het vervelend dat evenementen eerder dicht moeten en het bezoekersaantal wordt beperkt. Maar hiermee kunnen we, ook wat de grote evenementen betreft mee leven. Maar het blijft een vervelend verhaal voor bezoekers en organisatoren. Je moet ze toch vertellen dat ze ‘s avonds de stad niet in hoeven gaan.”

Toch vindt Riemens de maatregelen een stap te ver. “We zijn geen brandhaard. We controleerden al heel goed, hadden looproutes op 1,5 meter, spatschermen. Maar een volle lockdown was desastreus geweest. Nu kan ik organisatoren vertellen dat de deur nog op een kier open staat.”

Vage toezeggingen

Vakbonden hekelen de ‘vage toezeggingen’ voor financiële steun aan de getroffen sectoren. “Het visieloze pad dat het demissionaire kabinet kiest, houdt werknemers enorm in onzekerheid,” zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. “Rutte zegt volgende week te willen praten over steunpakketten, maar dat had al een stuk eerder moeten gebeuren. Dat is hard nodig voor werknemers in de direct getroffen sectoren zoals de horeca en de evenementensector en het openbaar vervoer.’

CNV vreest een ontslaggolf als het kabinet niet snel over de brug komt met steun aan de getroffen bedrijven. “We vragen het kabinet wel om ruimschoots over de brug te komen met steunpakketten voor de horeca, cultuur- en evenementensector,” zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Anders vallen daar onnodige ontslagen.”