Winkels mogelijk volgende week open voor afhalen bestellingen

Beeld ANP

Een definitief besluit is er nog niet. Met name de vrees voor de Britse coronavariant, die een stuk besmettelijker is dan het oorspronkelijke virus, maakt mogelijke versoepeling nog erg onzeker.

Als de niet-essentiële winkels weer beperkt open mogen per 8 februari, kunnen klanten online of telefonische bestelde producten afhalen bij de winkels.

‘Click & collect’

Het heropenen van de detailhandel met ‘click & collect’ is onderdeel van de zogeheten exitstrategie uit de coronacrisis. Zondag werd al bekend dat de basisscholen en kinderopvang weer opengaan per 8 februari. Het is de eerste versoepeling die wordt doorgevoerd.

Als de besmettingscijfers voldoende blijven dalen, kan ook de avondklok van tafel. Het is echter nog onzeker of het kabinet deze versoepeling komende dinsdag al aankondigt voor 9 februari. Mogelijk volgt een definitief besluit hierover deze week.

Kerstperiode

In de strijd tegen het coronavirus besloot het kabinet medio december alle niet-essentiële winkels te sluiten. Winkeliers zagen daardoor de belangrijke kerstperiode grotendeels in het water vallen. Klanten mogen wel spullen bestellen, maar die moeten dan worden thuisbezorgd. Afhalen is op dit moment niet toegestaan.

Een uitzondering geldt voor bouwmarkten en andere doe-het-zelfwinkels. Daar mogen vooraf bestelde artikelen wel worden afgehaald. Dat geldt ook voor bibliotheken en voor winkels die diervoeding verkopen voor hobbymatig gehouden boerderijdieren, zoals kippen, varkens of geiten.

Dinsdag wordt gesproken over verdere versoepelingen van de strenge lockdown en wanneer die in zouden kunnen gaan.