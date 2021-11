Winkeliers vrezen dat kabinet ‘zinloze’ coronacontrole aan de deur invoert: ‘Onuitvoerbaar’

Winkeliers maken zich grote zorgen over de mogelijke invoering van coronacontrole aan de deur. De vrees is dat klanten en personeel zullen wegblijven, waardoor het toch al prille herstel na de coronalockdowns verder in gevaar komt.

Het kabinet liet vorige week doorschemeren te werken aan scherpere coronamaatregelen, waaronder controle van coronacodes op het werk of aan de deur van ‘niet essentiële’ winkels. Dat zou betekenen dat 56.000 winkels die onder meer mode of elektronica verkopen, moeten controleren of hun klanten én personeel een geldige QR-code hebben.

Of de maatregel wordt ingevoerd, blijkt vrijdag als het kabinet naar verwachting aangescherpte coronamaatregelen bekendmaakt. Maar alleen al het opperen van de maatregel leidt tot veel onrust onder winkeliers. Het gaat immers om dezelfde groep ‘niet-essentiële’ winkels die al zwaar is getroffen doordat ze tijdens de meest recente lockdown de deuren moesten sluiten.

Politieagent

Volgens Inretail, dat vooral de modewinkels vertegenwoordigt, vinden twee op de drie winkelondernemers de controle van QR-codes onuitvoerbaar. Driekwart is bang voor gedoe aan de deur als klanten worden geweigerd. “Ondernemers willen niet dat medewerkers politieagent moeten spelen en in onveilige situaties terechtkomen die bij winkels worden uitgevochten,” aldus een zegsman.

Het kabinet zou coronacontrole in winkels lokaal mogelijk willen maken, waarbij burgemeesters in steden met snel stijgende aantallen coronagevallen de afweging zouden moeten maken. Dat leidt volgens directeur Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel tot willekeur en de mogelijke ‘export’ van corona naar steden die winkelen dan wel toestaan. “Winkeliers willen niet meewerken aan de invoering van een coronatoegangsbewijs, ook al wordt dat alleen lokaal ingezet. Het is onuitvoerbaar en staat in geen verhouding tot de mate waarin winkelen bij zou dragen aan de verspreiding van het virus.”

Vooral de volgens de branche verwaarloosbare gevolgen van zo’n maatregel, afgezet tegen de economische schade, zit de winkelbranche hoog. Volgens het RIVM kan maar 0,7 procent van het aantal coronabesmettingen worden gerelateerd aan winkelen – en dat is het percentage voor zowel essentiële als niet-essentiële winkels.

Onbetaalbaar

Peters wijst ook op het enorme personeelstekort in Nederland, waardoor het toch al lastig is geschikte winkelmedewerkers te vinden, laat staan ‘tienduizenden’ controleurs voor aan de deur. “De maatregel is buitenproportioneel, technisch onuitvoerbaar en onbetaalbaar. Er moet een heleboel geld bij.”

Uit eerste berekeningen van het Vakcentrum, een adviesbureau voor zelfstandige retailers, blijkt dat personeelskosten voor een gemiddelde speelgoedwinkel door de controle zo’n 30 procent kunnen stijgen, terwijl de inkomsten kelderen. “Klanten zullen uitwijken naar winkels waar geen controle plaatsvindt of gaan online bestellen.”

“Dat is onaanvaardbaar, juist in de komende maanden die nodig zijn voor enig herstel,” aldus een woordvoerder. “De overheidssteun is beëindigd, winkeliers moeten uitgestelde betalingen voldoen en het omzetverlies van de 19 weken sluiting in het voorjaar opvangen. De continuïteit van menig winkelier loopt zo gevaar.”

Ook ABN Amro waarschuwt voor de negatieve gevolgen van verdere beperkingen voor de wankele situatie waarin de winkelwereld nog verkeert. Eerder berekenden analisten van de bank dat de sector nog 1,5 miljard euro achterstallige belastingen moet terugbetalen – gemiddeld 95.000 euro per winkelbedrijf – nog afgezien van opgeschorte huur, te veel ontvangen coronasteun of betalingen bij leveranciers.

Druk op de kasstroom

“De nieuwe coronamaatregelen zijn reden tot zorg voor diverse branches in de retailsector,” stellen analisten van de bank. “Sinds afgelopen zaterdag zijn mondkapjes in winkels verplicht. Nu denkt het kabinet aan wetgeving die de invoering van de coronapas in niet-essentiële winkels mogelijk moet maken. Het is mogelijk dat dit tot verdere druk op de kasstromen leidt van ondernemingen die het treft.”

“Een barrière opwerpen bij de ingang van een winkel zal veel omzet kosten,” zegt winkeldeskundige Hans van Tellingen. “Een mondkapje is al een onding met een negatieve impact op de omzet, maar de mogelijke invoering van de coronapas bij de ingang is echt een brug te ver. Een winkel is een doorstroomlocatie, met korte klantcontacten. Daar is het risico nihil. Winkelen is veilig.”

Volgens van Tellingen raken winkels niet alleen ongevaccineerden kwijt – 15 procent van de volwassen bevolking – maar ook klanten die wel zijn ingeënt. “Winkels moeten de klant met open armen ontvangen. Dat doe je niet door aan de voordeur allerlei eisen te stellen. Winkelen is dan geen gezellige dagbesteding meer. Dat kan zomaar leiden tot de helft minder bezoekers.”

“Wellicht dat de grote ketens strakker controleren, maar de kleine winkels kunnen dat gewoon niet of willen dat ook niet. Daarmee verlies je klandizie en goodwill. Als je mensen gaat weigeren, levert dat enorme schade op. Op de korte termijn maar zeker ook op de langere termijn.”