Winkelen op afspraak mogelijk vanaf 3 maart, middelbare scholen deels open

Kapsalon BrainWash bereidt zich voor op de lockdown. Beeld ANP

Eerder dinsdag werd al een en ander duidelijk. De avondklok blijft tot 15 maart van kracht. Mbo’s en middelbare scholen gaan vanaf 1 maart weer goeddeels open. Winkels mogen weer open op afspraak. Alle mensen met een contactberoep mogen vanaf 2 maart weer aan de slag, behalve de sekswerkers. En sporten in groepen buiten wordt toegestaan voor iedereen tot 27 jaar, nu is de grens nog op 17 jaar gesteld.

Rutte sprak van een ‘bizarre periode die nog niet voorbij is’. “We zijn op weg naar betere tijden. Naar het stapsgewijs openen van de samenleving. Maar nu zitten we nog in een ongelofelijk lastige fase. Met hoge druk op de zorg, opmars van de Britse variant en een derde golf die volgens deskundigen onvermijdelijk is.”

Maar volgens Rutte is er een ‘andere realiteit die onze aandacht vraagt’. “We zijn het aardig zat aan het worden. Hoe dringend de maatregelen ook nodig zijn, het telt op. We proberen de negatieve gevolgen zo klein mogelijk te houden, maar toch, het schuurt en het knel het piept en het kraakt. Op zijn Hollands gezegd: het moet wel vol te houden zijn. Daarom moeten we een klein beetje risico nemen. A lijken dit kleine stappen, het is ongelofelijk spannend.”

Afspraak

Rutte waarschuwde wel: “Als de besmettingscijfers straks toch weer door het dak gaan, moeten we ingrijpen. Daarom wil ik vandaag met elke Nederlander de afspraak maken dat de risico’s die we nu nemen, betekenen dat we allemaal, u en ik, zich nog beter aan de regels gaan houden. Ons gedrag doet ertoe.”

Rutte zei dat hij de huidige versoepelingen ‘alleen aandurft’ mét de avondklok en het advies maar één gast per dag te ontvangen thuis. “We moeten afwegingen maken. Het belang voor het versoepelen voor jongeren is daar een voorbeeld van. Dit is verantwoord voor jongeren en docenten.”

Het kabinet heeft steeds gesteld dat het een duidelijke volgorde zou hanteren bij het loslaten van maatregelen. Die was op rij: avondklok weg, scholen open, dan de rest. Het heropenen van hogescholen en universiteiten zou echter meer besmettingen opleveren dan het toestaan van contactberoepen. Uit Duits onderzoek bleek eerder deze maand dat de kans op besmettingen bij kappers relatief laag is.

Keuzes

Rutte zei voor de scholen en sporten onder jongeren te hebben ‘gekozen’ om hen uit hun isolement te halen. De kappers en andere contactberoepen zijn gekozen ‘omdat mensen niet iedere dag naar de kapper gaan’. “En dat doen ze ook meestal niet ver van huis, dus de reisbewegingen zijn beperkt.”

Minister Hugo de Jonge (Zorg) zei dat er nog veel onzekerheid is en blijft, ook ‘de komende maanden’. “We willen allemaal een datum op de agenda met: einde crisis. Maar die datum is er niet. Het eerlijke verhaal is: het duurt nog even.”

De Jonge zegt zich voor te bereiden op het scenario dat er, ‘net als de griepprik’, jaarlijks opnieuw gevaccineerd moet worden. Hij stelde ook dat het er op lijkt dat de zomer ‘ook echt een mooie wordt’. “Als voldoende mensen zijn gevaccineerd.”