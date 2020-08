Willem Engel van Viruswaarheid klinkt steeds minder vredelievend

Heupwiegend predikte dansleraar Willem Engel dit voorjaar liefde en geduld in de strijd tegen ‘het nieuwe normaal’. Zijn recentere waarschuwingen voor een bloedige volksopstand vanwege de coronamaatregelen klinken minder vredelievend.

Natuurlijk hoopt hij niet dat de Nederlandse rege­ring het lot wacht van de in 1989 geëxecuteerde Roemeense dictator Ceaucescu, vertelde Willem Engel (43) eind vorige maand op Facebook. “Maar realiseer je dat als het volk opstaat, dat altijd een optie is.”

Begin deze week refereerde de voorman van Viruswaarheid, zoals protestbeweging Viruswaanzin zich sinds deze maand noemt, aan een andere bloedige episode uit de geschiedenis: “Natuurlijk proberen we echt het juiste te doen en het binnen de perken van de democratische rechtsstaat te houden. Alleen, er komt steeds meer een punt waarop we een volksopstand zien, waar iedereen met z’n rieken het Tweede Kamergebouw bestormt en we een herhaling van de gebroeders De Witt krijgen. Dat is onvermijdelijk op dit moment.”

Het Binnenhof wacht ‘verhuizing naar Scheveningen’ en ook veel hoofdredacteuren van media hangt gevangenisstraf boven het hoofd wegens medewerking aan ‘een legale staatsgreep’. De regering vertoont ‘fascistische trekjes’ en met de mondkapjes zijn we niet ver verwijderd van de Jodenster. Lesmateriaal om kinderen 1,5 meter afstand te laten houden doet denken aan de Hitlerjugend.

Combineer die uitspraken met zijn oproepen om agenten en journalisten bij demonstraties te filmen en zijn constatering dat in Nederland geen recht meer wordt gesproken, en de vraag rijst of het gedaan is met de liefde en het geduld die Engel predikte toen hij in juni uitgroeide tot gezicht van het verzet tegen de lockdown. “Wij zijn het baken van licht, wij zijn de redelijkheid,” zei Engel eerder.

Broeinest van criminaliteit

Pepijn van Erp van stichting Skepsis, een organisatie met het doel buitengewone beweringen kritisch te onderzoeken, is een nauwgezet volger. ‘Twee maanden terug konden we Willem Engel nog aanzien voor een goedbedoelende, gesjeesde wetenschapper die door de coronastress enigszins uit het spoor was gelopen,’ twitterde Van Erp woensdag. Nadien ging het ‘van kwaad tot erger met zijn viruswaanzinnige organisatie’.

Twee maanden terug konden we Willem Engel nog aanzien voor een goedbedoelende, gesjeesde wetenschapper die door de coronastress enigszins uit het spoor was gelopen. >> — Pepijn van Erp (@pjvanerp) 5 augustus 2020

Zelf ziet Engel dat anders. Hij benadrukt de geweld­loosheid van zijn beweging. “Ik zit nog steeds vol liefde. Er is wel een kentering in de zin dat we iets scherper zijn. ‘Liefde en waarheid’ is nu de ondertitel op onze website. Dat was ‘Liefde en geduld’. Ik snap dat sommige uitspraken stevig overkomen. Maar ze zijn niet radicaal. Ze worden wel radicaal geïnterpreteerd en geëxtrapoleerd.”

Het is een kleurrijk clubje rondom Engel. Zijn oudere broer is adviseur vanuit het Noord-Duitse Bremerhaven, waar hij de halve rosse buurt bezit. Jeroen Pols is er mede-eigenaar. Hij is ook adviseur van Engel senior, ex-krottenkoning van Rotterdam. Eind jaren negentig werd Cees Engel veroordeeld voor het faciliteren van drugshandel. Nadien kwam hij in het nieuws als eigenaar van camping Fort Oranje, die in 2017 werd ontmanteld omdat het volgens de gemeente Zundert een broeinest van criminaliteit was.

Pols heeft ook een strafblad, dat ook teruggaat tot eind jaren negentig. Volgens eigen zeggen zat hij drie jaar gevangen wegens lidmaatschap van een criminele organisatie. Een periode waar hij geen spijt van heeft. “Juist omdat ik dat heb meegemaakt, weet ik hoe belangrijk de waarheid is.”

Cum laude in de cel

In de cel studeerde Pols cum laude af als jurist, zegt hij. Nu voert hij het woord namens Viruswaarheid in talloze rechtszaken. Hij werkt aan hoger beroep na het verloren kort geding tegen de staat. En aan procedures tegen het RIVM, Amsterdam en Rotterdam, Google en opnieuw de staat. Ook dagbladen komen aan de beurt, verzekert Pols: “Jullie zijn de hoofddader door kritiekloos het RIVM te volgen.” De Volkskrant, NRC, AD en Het Parool kunnen een aanklacht tegemoetzien.

De inhoudelijke input van Viruswaarheid komt vooral van Willem Engel. In Leiden studeerde hij biofarmaceutische wetenschappen, gevolgd door zes jaar promotieonderzoek. In het zicht van de finish ging hij op wereldreis. Bij terugkeer gooide hij het roer om en werd dans­leraar, gespecialiseerd in de Braziliaanse zouk.

Een oud-docent noemde hem onlangs hem in de Volkskrant geen buitengewoon veelbelovende student, maar wel een goede prater. “Als je met hem over feiten begint, dan wint hij. In de wetenschap weten we nu eenmaal meer niet dan wel. Als je door blijft vragen, zegt een wetenschapper: tot hier komt de kennis, vanaf daar is het geloof. Die ruimte gebruikt hij heel handig.”

In Engels visie is corona niet schadelijker dan een griepje. Dat ontleent hij aan een powerpointpresentatie van RIVM-chef Jaap van Dissel, waarin staat dat 98 procent van degenen met corona niet of nauwelijks ziek worden.

Ook zegt Engel dat de lockdown in maart averechts uitpakte en leidde tot extra druk op de ic’s. Het virus zou nu helemaal niet meer rondwaren en er zou al sprake zijn van groepsimmuniteit.

Politiek wensenlijstje

Data van het RIVM die op het tegendeel duiden, beschouwt hij als onderdeel van de geheime politieke agenda waarmee de regering grondrechten ondermijnt en de greep op burgers vergroot. Zoals hij deze week zei in een gesprek met de conservatieve filosoof Tom Zwitser: “Ik denk echt dat bijna alle maatregelen niks te maken hebben met het virus, en alles met een politiek wensenlijstje.”

Engel laat in het midden of hij zelf de politiek in gaat. “Ik ben er wel mee bezig. Maar ik ga zelf geen partij oprichten. Er is wel een enorme beweging gaande. Daar hebben wij een rol in als bruggenbouwer.”