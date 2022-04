Willem Engel toch weer op vrije voeten, mag ook weer op sociale media

Willem Engel. Beeld ANP / AFP

De 45-jarige voorman van Viruswaarheid werd zondag voor de tweede keer opgepakt, nadat enkele dagen eerder zijn voorarrest onder voorwaarden was geschorst. Deze voorwaarden had hij volgens het Openbaar Ministerie geschonden.

Op 30 maart kwam hij op vrij, onder meer onder de voorwaarde dat hij zich zou onthouden ‘van uitingen op sociale media’. Vrijdagavond was Engel echter te zien op het YouTubekanaal Café Weltschmerz, waar hij sprak over de lopende rechtszaken tegen hem.

Engel nam hiermee welbewust een risico, stelden strafrechtadvocaten. “Ik denk dat de rechtbank het wat specifieker had kunnen maken, maar tegelijkertijd is het aan degene die geschorst wordt om niet onnodig de grenzen op te zoeken,” zegt advocaat Sidney Smeets. “Dat heeft Engel wel gedaan. Ook al is het via een ander kanaal. Vergelijk het met een contactverbod. Daarbij geldt ook dat je niet alleen geen rechtstreeks contact mag hebben maar ook geen indirect, via een ander. Dat heeft consequenties.”

Als een rechter in de schorsingsvoorwaarden aangeeft dat verdachte géén uitingen op sociale media mag doen, dan is dat vrij duidelijk, zegt raadsman Barry van de Luijtgaarden. “Als iemand vervolgens gaat kijken in hoeverre je de grens op kan zoeken, dan kan het OM diegene op enig moment aan laten houden zodat de rechter vervolgens weer gaat kijken of er sprake is van een daadwerkelijke overtreding van de schorsingsvoorwaarden.”

Martelaar

Toch klinkt er ook kritiek op de rechtbank. “Deze schorsingsvoorwaarde laat wat ruimte voor discussie,” aldus advocaat Mark-Jan Bouwman. “Wat zijn uitlatingen? Wat is sociale media? Daar gaat de jurist van Engel, Jeroen Pols, natuurlijk op in. Maar geen uitlatingen doen op sociale media is natuurlijk méér dan niet zelf twitteren. Dat is een te beperkte uitleg van deze voorwaarde.”

De rechtbank had het hele gedoe mogelijk kunnen voorkomen, beaamt collega-raadsman Job Knoester. “Door specifieker te zijn bij de formulering van de voorwaarden. Toch had Engel geen risico moeten nemen. Ik sluit niet uit dat hij zich een soort martelaar wil wanen.”

Volgens advocaat Mark Teurlings hoeft de rechtbank Engel absoluut niet met fluwelen handschoenen aan te pakken. “Iedereen weet wat sociale media is. En als de rechtbank je het voordeel van de twijfel geeft en je voorlopig vrijlaat, maar daar voorwaarden aan verbindt, dan moet je je daar aan houden. Of je het daar nou mee eens bent of niet. Ik krijg de indruk dat het niet per ongeluk is geweest, maar een bewuste actie om zich uit te laten op sociale media. Dan is dit het gevolg.”

Michael Ruperti, de advocaat van Engel, blijft erbij de formulering van de schorsingsvoorwaarden onduidelijk te vinden. Hij verzette zich dan ook tegen het opnieuw vastzetten van zijn cliënt.

Eerste arrestatie

De 45-jarige voorman van Viruswaarheid werd 16 maart aangehouden. Engel zou tussen juni 2020 en december 2021 ‘opruiende coronagerelateerde berichten’ hebben geplaatst op sociale media. Deze berichten hebben volgens het OM ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd.

Los van deze zaak moet Engel op 13 juni voor de rechter verschijnen, onder meer voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een demonstratie in Den Haag, op 10 oktober 2020.