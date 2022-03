Willem Engel niet langer in voorlopige hechtenis, maar mag niet op sociale media

Willem Engel. Beeld ANP

De 45-jarige voorman van Viruswaarheid werd woensdag 16 maart aangehouden voor opruiing. Engel zou gedurende een lange periode ‘opruiende coronagerelateerde berichten‘ hebben geplaatst op sociale media. Volgens het Openbaar Ministerie hebben die berichten ervoor gezorgd dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet.

Eind vorig jaar werd een collectieve aangifte, die door 22.581 mensen was ondertekend, tegen Engel ingediend bij het OM in Rotterdam. Ze vinden dat de Rotterdammer zich schuldig maakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging. Volgens Engel is de aangifte vals en staan er geen strafbare feiten in.

Los van deze zaak staat Engel vandaag bij de politierechter in Den Haag voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een demonstratie in Den Haag op 10 oktober 2020. Engel wordt ook in Den Haag vervolgd voor opruiing via Facebook. Hij riep op om agenten te arresteren middels een burgerarrest. De politierechter gaat de zaak echter doorverwijzen naar de meervoudige kamer ‘vanwege de maatschappelijke discussie en de te verwachten verweren’. Die zouden de zaak ‘te ingewikkeld’ maken om met een (politie)rechter af te doen en dus gaan drie rechters zich erover buigen.

De meervoudige kamer kan ook veel zwaardere straffen uitdelen dan de politierechter, maar dat heeft vooralsnog niet te maken met het doorverwijzen van de zaak.