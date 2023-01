Willem Engel krijgt maand voorwaardelijk voor opruiing

Willem Engel in de rechtbank van Rotterdam. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgde de 45-jarige voorman van de voormalige actiegroep Viruswaarheid voor een reeks berichten over corona op sociale media. Engel werd alleen veroordeeld voor een twitterbericht aan mensen die wilden komen demonstreren op het Malieveld in Den Haag, hoewel de demonstraties toen verboden waren. Dat beschouwt de rechtbank als een oproep tot het begaan van een strafbaar feit.

Van alle overige berichten werd Engel vrijgesproken, bijvoorbeeld voor de tweet waarin hij mensen opriep medewerkers van prikbussen te fotograferen. In een andere tweet riep hij zijn volgers op een verzorgingshuis in Goirle te bellen, dat wegens een corona-uitbraak voor bezoekers gesloten was. Ook van die uitlating werd Engel vrijgesproken.

Collectieve aangifte

Eind 2021 werd een collectieve aangifte, die door 22.581 mensen was ondertekend, tegen Engel ingediend bij het OM in Rotterdam. Het OM startte precies een jaar geleden een strafrechtelijk onderzoek. De Rotterdammer werd woensdag 16 maart op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen bij een stemlokaal in Rotterdam opgepakt wegens opruiing op sociale media.

Engel zat twee weken in voorarrest en gaf kort na zijn vrijlating een interview dat op YouTube verscheen, waardoor hij nogmaals een paar dagen in de politiecel belandde.

Wraking

De strafzaak begon in juni vorig jaar met een regiezitting, waarin zijn advocaat betoogde dat Engel zich als activist in het publieke debat kan beroepen op de vrijheid van meningsuiting. De zaak ging eind september verder met het horen van getuigen uit de kring rond Viruswaarheid. In november volgde de inhoudelijke behandeling en de strafeis.

De rechtbank kondigde toen aan om op 16 januari uitspraak te doen, na de vakantie van Engel, maar een week voor de uitspraakdatum wraakte Engel de rechters. De wrakingskamer wees het wrakingsverzoek afgelopen dinsdag af, waardoor Engel dezelfde rechters behoudt die hij eerder betichtte van vooringenomenheid.

Engel legt zich niet neer bij het vonnis en gaat in hoger beroep.

