‘Willekeur’ bij selectie van Afghanen die naar Nederland kunnen komen: ‘Mensen worden vermangeld in de bureaucratie’

Op het vliegveld bij Kabul probeerden een jaar geleden duizenden Afghanen het land te ontvluchten. Beeld Haroon Sabawoon/BBC/Zinc Television London Ltd/Getty Images

Tijdens en na de machtsovername door de Taliban in Afghanistan werd in Nederland een lijst samengesteld, met daarop Afghanen die in hun thuisland voor Nederlandse organisaties werkten en hier asiel zouden krijgen. Ruim 4000 mensen die uiteindelijk op de lijst kwamen te staan zijn al naar Nederland gehaald. Voor eind september moeten de laatste 480 hierheen komen.

Vrijwillige belangenbehartigers en advocaten maken zich grote zorgen om de Afghanen die wél voor Nederlanders werkten, maar niet op de lijst zijn gezet. Zij zeggen dat er sprake is van willekeur, maar tegen de beslissing om niet op de lijst te worden gezet kan geen bezwaar worden gemaakt. Ook lukt het niet in gesprek te gaan. Anne-Marie Snels, oud-voorzitter van defensievakbond AFMP FNV: “We zien dat onder collega’s met eenzelfde functie de één wel mag komen, de ander niet. Mensen worden vermangeld in de Haagse bureaucratie, dat is onacceptabel. Het motto is: we laten niemand achter.”

Buiten de boot

Dat gebeurt echter wel, zegt ook advocaat Barbara Wegelin. Met een groep advocaten staat zij zo’n 200 mensen bij die nu buiten de boot vallen; het is onduidelijk hoeveel anderen er nog zijn. Omdat binnen de overheid geen bezwaar kan worden gemaakt, moet de gang naar de rechter gemaakt worden. “Op dit moment loopt een procedure die moet bepalen welke rechter over deze zaken moet beslissen. Wij vinden dat de bestuursrechter dat moet doen.”

Omdat de beslissing daarover al lang op zich laat wachten, is onlangs geprobeerd een zaak bij de burgerlijke rechtbank aanhangig te maken. Een zogenoemde fixer, die bemiddelde voor een Nederlandse journalist, mag niet naar Nederland komen, zijn collega wél. De rechter erkent in het vonnis dat de fixer valt onder een motie van de Tweede Kamer, die bepaalt dat mensen zoals hij naar Nederland zouden moeten kunnen komen, en dat het gevaar dat hij in Afghanistan loopt nog altijd reëel is. Maar: de keuze om hem niet te selecteren voor komst naar Nederland valt onder ‘beleidsvrijheid van de Staat’.

Niet uit te leggen

Wegelin: “Het is dus een politieke kwestie, maar Nederland is Afghanistan vergeten. De Tweede Kamer is inmiddels bezig met andere zaken, zoals Oekraïne. De selectie die in willekeur en chaos tot stand kwam wordt zo niet getoetst. Aan Afghanen is dit niet uit te leggen.”

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken laat weten dat het op dit moment niet aan de orde is om meer mensen in Nederland toe te laten. Ze denkt dat de lijst zoals die nu is afdoende is. “Ik denk wel dat we een compleet beeld hebben.”