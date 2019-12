Wilders organiseert alsnog wedstrijd voor spotprenten Mohammed

Beeld ANP

Op Twitter roept Wilders zijn volgers zaterdagavond opnieuw op om cartoons in te sturen. Reden is volgens de politicus dat de Pakistaanse regering de prediker Khadim Hussain Rizvi ‘weigert te arresteren’. Rizvi dreigde Wilders op Twitter te onthoofden.

“De Nederlandse regering bijt evenmin door om ze daartoe te dwingen dus om de vrijheid van meningsuiting te beschermen.” Om een duidelijk signaal af te geven, ‘doen we de contest alsnog’, zei Wilders tegen ANP.

Gevaar

In augustus vorig jaar blies Wilders het initiatief voor een cartoonwedstrijd af, omdat hij er ook anderen mee in gevaar zou brengen, “Ik ben mijn vrijheid al kwijt en zal die waarschijnlijk nooit meer terugkrijgen. Dat is onverkropbaar, maar ik zal mijn missie en strijd tegen de islam daar nooit om staken en voor geen dreigement buigen,” zei Wilders toen. “Maar het gaat niet alleen om mij. Inmiddels lopen ook anderen gevaar door alle dreigementen van extreme moslims die niet alleen mij maar heel Nederland als doelwit zien en meer van de dood en terreur houden dan van het leven. Veiligheid van mensen gaat voor alles.”

In reactie op het plan van Wilders gingen boze inwoners van Pakistan massaal de straat opgegaan om te protesteren tegen de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed.

Tien jaar cel

De Pakistaan Junaid I. werd vorige maand veroordeeld tot een celstraf van tien jaar omdat hij naar Nederland was gekomen en van plan was Wilders te vermoorden vanwege de cartoonwedstrijd. Hij reisde vanuit Parijs af naar Amsterdam en bezocht het parlementsgebouw in Den Haag.