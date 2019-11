Wilders doet opnieuw aangifte tegen Pakistaanse geestelijke

Beeld ANP

Rizvi is de leider van de radicaalislamitische partij Tehreek-e-Labbaik (TLP). Vorig jaar was hij een van de drijvende krachten achter de protesten in Pakistan tegen het plan van Wilders om een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te organiseren. Wilders deed vorig jaar ook al aangifte tegen Rizvi, omdat die een fatwa tegen hem zou hebben uitgevaardigd.

‘Als onze regering er eenmaal is zullen we je onthoofden,’ luidt de tweet die op 24 oktober werd verstuurd. Eronder stond een filmpje van Rizvi. In een vertaling van het filmpje die in het proces-verbaal is opgenomen, wordt onder meer gerept van het ‘varken uit Nederland die de belediger van de profeet is.’ Wilders zegt zich ‘ernstig bedreigd’ te voelen door de opname.

De aangifte werd woensdag opgenomen in het Tweede Kamergebouw. Het account is inmiddels door Twitter geschorst. Naar aanleiding van de plannen voor een cartoonwedstrijd ontstonden vorig jaar zorgen over de veiligheid van Nederlanders in Pakistan. Wilders blies de wedstrijd om deze reden uiteindelijk af.

Afgelopen maandag werd de Pakistaan Junaid I. veroordeeld tot een celstraf van tien jaar omdat hij van plan was Wilders te vermoorden. Ook hier was de aanleiding de cartoonwedstrijd. I. werd vorig jaar augustus aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor had hij op Facebook een filmpje geplaatst waarin hij een aanslag zou hebben aangekondigd op de PVV-leider. I. zou geïnspireerd zijn geraakt door Rizvi.