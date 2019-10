Wilders aanwezig bij terreurzaak tegen Junaid I.

Beeld ANP

De PVV’er had vooraf al aangegeven aanwezig te willen zijn om indien mogelijk ‘de verdachte in de ogen te kijken’. Hij zat achterin de zaal en maakte geen gebruik van zijn spreekrecht.

De 27-jarige I. werd vorig jaar augustus aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor plaatste hij op Facebook een filmpje waarin hij een aanslag zou hebben aangekondigd op de PVV-leider of de Tweede Kamer.

Aanleiding was de cartoonwedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed die Wilders had uitgeschreven. Deze wedstrijd werd later om veiligheidsredenen afgeblazen.