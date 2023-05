Wilde dieren in een drukke stad: hoe Artis veel Amsterdammers nog altijd te vriend houdt

Natura Artis Magistra, beter bekend als Artis: bijna iedere Amsterdammer heeft er wel warme jeugdherinneringen aan. Tegelijkertijd is er steeds meer kritiek op wilde dieren in kooien in een drukke stad. Is er nog wel toekomst voor zo’n dierentuin in het hart van Amsterdam?

Misschien wel de heilige drie-eenheid van Amsterdam, zegt Paroolverslaggever Patrick Meershoek: “Ajax, Anne Frank en Artis.”

In deze nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad praat hij met presentator Lorianne van Gelder en Artisdirecteur Rembrandt Sutorius over hoe de dierentuin een belangrijk onderdeel van de stad is geworden. “Iedereen heeft een mening over Artis en dat maakt het ook weer heel erg mooi.”

Ondanks dat Artis in oppervlakte relatief klein is, woonden er ooit wel achttienhonderd verschillende diersoorten. Iets dat nu niet meer voor te stellen is, zegt Sutorius. “Onze inzichten veranderen continu. Neem bijvoorbeeld de ijsberen, dat kón gewoon niet meer, dat was heel duidelijk.”

Welke andere ‘pijnlijke keuzes’ er (bijna) zijn gemaakt (“Toen hebben we gezegd: ‘dan gaan de leeuwen dus weg’”), waarom er juist in de Plantagebuurt een dierentuin kwam en of Artis eigenlijk nog wel ‘dierentuin’ wil heten, hoor je in de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

