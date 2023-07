Nieuws

Wielrenners wacht zware bergetappe naar Morzine met vijf cols

De wielrenners in de Tour de France moeten in de veertiende etappe de hele dag bergop en bergaf. De rit van Annemasse naar Morzine Les Portes du Soleil telt vijf beklimmingen met de zwaarste, de Col de Joux Plane, als laatste. De finish ligt in Morzine na een afdaling.