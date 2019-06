Wiebes onderzoekt snellere afbouw gaswinning

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, tijdens het debat in de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen en de aardbevingen die daardoor worden veroorzaakt. Beeld ANP

“Ik ga in kaart brengen hoe een wereld met minder dan 12 miljard kuub eruit ziet, wat dat betekent en welke offers je daarvoor moet brengen,” zei Wiebes. Hij hoopt nog deze maand met voorstellen te kunnen komen, die dan eind juli nader moeten zijn uitgewerkt. Haast is geboden omdat het nieuwe ‘gasjaar’ in oktober begint. De NAM moet dan weten hoeveel gas mag worden opgepompt.

Niet alleen de oppositie, maar ook de coalitiepartijen dringen aan op een snellere afbouw. “Adviezen van het SodM volgen we op,” zei CDA-Kamerlid Agnes Mulder. D66'er Matthijs Sienot spoorde Wiebes aan ‘alles op alles’ te zetten om te voldoen aan de aanbeveling van de toezichthouder.