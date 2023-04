Wiebelig kabinet staan bakken met kritiek te wachten in debat

Beeld ANP / ANP

Het debat stond eigenlijk gepland voor dinsdag, maar premier Mark Rutte heeft verzocht het te verzetten. ‘Na een doorwaakte nacht, omdat ik waarschijnlijk iets verkeerds heb gegeten, ben ik vandaag toch naar het ministerie gegaan. Helaas heb ik de voorzitter van de Tweede Kamer moeten vragen het debat van vandaag te verzetten naar morgen in de verwachting dat ik dan hersteld ben,’ twitterde hij.

Vrijdag besloten VVD, D66, CDA en ChristenUnie, na dagen van beraad onder hoogspanning, dat de ruzie over stikstof vooruit wordt geschoven. Het CDA kondigde aan dat de partij er later over wil heronderhandelen. Een unieke constructie, want eigenlijk wordt het regeerakkoord dus op enig moment opengebroken. Tot die tijd wil Rutte IV doorregeren.

De verkiezingswinst van BBB zet het CDA onder druk, want de partij van Wopke Hoekstra wil – anders dan D66 – niet het jaar 2030, maar 2035 aanhouden als deadline voor het halen van de stikstofdoelen. Een besluit hierover is nu uitgesteld, want geen van de regeringspartijen durft nu een kabinetsval te riskeren, uit angst voor een afstraffing bij verkiezingen.

Nu wordt er dus gewacht op wat er uit het landbouwakkoord komt en wat de provincies, waar nu nieuwe besturen worden gevormd, denken te kunnen doen aan de reductie van de stikstofuitstoot. Premier Mark Rutte legt het positief uit: “We gaan niet pauzeren met stikstof, we gaan echt versnellen.”

D66 ‘begrijpt’ CDA

Maar de oppositie zal toch proberen de coalitiepartijen uit elkaar te spelen. Staat het CDA niet al met één been buiten het kabinet? CDA-leider Wopke Hoekstra wil daar niet van spreken. “Nu heronderhandelen is niet de snelste weg naar succes. Het is fatsoenlijk om eerst recht te doen aan provincies. Ook het landbouwakkoord is wezenlijk.”

Maar komt het dan wel rond? Hoekstra: “Je hebt nooit de garantie dat het lukt. Maar die heb je op geen van de 365 dagen in Den Haag. Juist na zo’n verkiezingsuitslag moet je je uiterste best doen om recht te doen aan wat in het land speelt.” D66-leider Sigrid Kaag reageerde koeltjes: het staat het CDA ‘vrij’ om te vragen om aanpassing van het regeerakkoord: “Of het lukt is een tweede. Ik heb begrip voor hun positie,” zei Kaag.

Verbetering beloofd, maar hoe?

In een brief aan de Tweede Kamer beloofde het kabinet ook verbetering op andere dossiers. Het gaat dan om de kloof tussen stad en platteland, de gebrekkige afhandeling van het toeslagenschandaal en de aardbevingsschade in Groningen. Maar hoe het kabinet dat denkt te gaan doen, heeft het nog niet gezegd.