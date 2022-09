Wie wisten nog meer dat Sywert van Lienden ‘gillend rijk’ zou worden in het voorjaar van 2020?

Sywert van Lienden verlaat de rechtbank van Amsterdam in juni van dit jaar. Beeld ANP

Het kostte al meer dan vijf miljoen euro, werd tig keer uitgesteld en iedereen verwacht er wat anders van. Het feitenonderzoek dat de forensisch experts van Deloitte uitvoerden naar de mega-mondkapjesdeal ligt onder een vergrootglas. Het langverwachte rapport wordt uiterlijk vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat schrijft minister Conny Helder (Langdurige Zorg) aan de Tweede Kamer.

De minister heeft het rapport woensdagochtend gekregen van onderzoeksbureau Deloitte. Ze wil eerst betrokkenen informeren dat ze het onderzoek heeft ontvangen en openbaar gaat maken.

Belangrijke punt in het hele verhaal: wie bij de overheid wist wanneer dat Sywert van Lienden een megawinst (van 9 miljoen) zou overhouden aan de levering van 40 miljoen mondneusmaskers?

Het ministerie van Volksgezondheid houdt tot de dag van vandaag vol dat Van Lienden en de zijnen ‘marktconforme’ tarieven kregen en ambtenaren en bewindspersonen in de veronderstelling verkeerden dat Van Lienden ‘om niet’ leverde om ‘de zorg te helpen’. Hier was een nobele weldoener opgestaan in een ongekende crisis.

Dat was het gepolijste verhaal voor de buitenwereld. Intern was in het voorjaar van 2020 allang duidelijk dat de mediapersonality rijk zou worden door de deal.

‘Alle vier miljonair’

Uit woensdag onthulde teksten van opgenomen vergaderingen van Van Lienden blijkt dat de voormalige CDA’er al op 12 april 2020 doorheeft dat ze binnenlopen met de deal van 40 miljoen mondmaskers voor 100 miljoen euro: “In ieder geval is één eis dat we alle vier gillend rijk worden”, citeert De Volkskrant Van Lienden. Ook zegt hij: “We hebben twee oplossingen: of we verdedigen ons eerste voorstel (non-profitvoorstel, red.), waar ik voor ben, want dat is beter voor de zorg. Als ze daar niet toe in staat zijn: laat ze maar een prijs quoten en we gaan gewoon die shit naar Nederland halen en we worden alle vier miljonair.”

In de periode daarna houdt Van Lienden voor de bühne vol dat hij ‘om niet’ werkt. Daarna barst de bom alsnog, inmiddels verdenkt het OM hem van fraude en witwassen.

Van Lienden zelf stelt dat er cruciale context ontbreekt bij de nieuwe citaten, het Deloitte-onderzoek zal hem vrijpleiten, denkt hij.

Op het Binnenhof zoekt men vooral naar de politieke vingerafdrukken op dit dossier. Minister Hugo de Jonge marginaliseerde lange tijd diens eigen betrokkenheid, maar moest na mediapublicaties door het stof. De CDA’er had wel degelijk bemiddeld, oppositiepartijen beschouwen De Jonge als ‘dealmaker’.

Uit appjes blijkt dat De Jonge ambtenaren aanmoedigde om met Van Lienden te gaan praten: ‘Hugo, op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Sywert. Dat is bijna een dagtaak,’ schrijft een ambtenaar aan de bewindsman. En later appt De Jonge naar een ander: ‘Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in,’ waarmee De Jonge bedoelt dat hij een criticaster liever in de buurt houdt dan op afstand kritiek laat spuien. ‘Ik hoop echt dat het lukt.’

Als uit het Deloitte-onderzoek blijkt dat op het ministerie van Volksgezondheid wel degelijk vroegtijdig bekend was dat van Lienden miljonair zou of kon worden met de deal betekent dat slecht nieuws voor De Jonge. Dat voedt het beeld nog eens extra dat de miljoenenorder vooral bedoeld was als verkapt zwijggeld om een criticaster van het coronabeleid zoet te houden.

Op vragen over zijn betrokkenheid antwoordde De Jonge vorig jaar nog ontwijkend en ontkennend. Later maakte hij excuses voor die onvolledige toelichting.