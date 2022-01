Wie, wanneer en hoelang? Dit zijn nu de quarantaineregels

Beeld Getty Images/iStockphoto

Wel in quarantaine, niet in quarantaine? Vijf dagen en testen? Of tien dagen uitzitten? En wat als halverwege de quarantaineweek een ander gezinslid of huisgenoot plots krachten krijgt?

Door de oplopende coronacijfers kregen afgelopen periode veel huishoudens te maken met de quarantaineregels. Zoveel zelfs, dat Ernst Kuipers op zijn eerste persconferentie als minister van Volksgezondheid aankondigde de quarantaineregels drastisch te wijzigen. Om te voorkomen dat hele sectoren vastlopen, hoeven mensen die langer dan een week geleden hun boosterprik hebben gehaald óf in de afgelopen acht weken een coronabesmetting hebben doorgemaakt vanaf nu niet meer in quarantaine, als ze in contact zijn geweest met iemand die corona heeft. Zolang ze zelf geen klachten hebben tenminste.

Ook voor mensen met cruciale beroepen wordt sinds deze week een uitzondering gemaakt. Bij een besmetting van een huisgenoot mogen zij doorwerken, zolang de zelftest negatief is en ze zelf geen klachten hebben. Dit geldt dus ook voor mensen met cruciale beroepen zonder boosterprik of recent herstelbewijs.

Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, geldt wel een quarantaineplicht. Hoe lang deze duurt is afhankelijk van de situatie.

Als je positief bent getest

Wie positief test en klachten heeft, moet direct in isolatie. Deze periode duurt maximaal veertien dagen, geteld vanaf de dag dat de klachten begonnen. Na zeven dagen vervalt de isolatie, zodra je langer dan 24 uur klachtenvrij bent.

Als je positief test, maar geen klachten hebt, moet je zeven dagen in isolatie. Dag één is dan de dag waarop je werd getest. Mocht je tijdens deze periode alsnog coronaklachten krijgen, dan begint de isolatieperiode weer opnieuw vanaf de dag dat je klachten kreeg.

Als je in aanraking bent geweest met iemand met corona

Huisgenoten en nauwe contacten van iemand met een coronabesmetting moeten tien dagen in quarantaine. Onder nauwe contacten vallen alle personen die langer dan een kwartier in de buurt zijn geweest, zonder afstand te houden. Vijf dagen na het laatste contact met de besmette persoon kun je een test doen. Als deze negatief is, vervalt de quarantaine.

Als je geen afstand kunt houden tot de besmette persoon moeten de tien dagen wel worden volgemaakt. En deze gaan pas in op het moment dat de positief geteste persoon niet meer besmettelijk is. Wat deze regel complex maakt, is dat niet precies duidelijk is wanneer iemand wel of niet besmettelijk is. Als vuistregel geldt, volgens de overheid, dat je niet meer besmettelijk bent als je 24 uur klachtenvrij bent en er minimaal zeven dagen zijn verstreken sinds de eerste klachten.

Dat betekent dus dat je in totaal zeventien dagen in quarantaine moet. Voor besmettingen binnen een gezin is een kleine uitzondering gemaakt. Kinderen die besmet raken mogen na de besmettingsperiode van zeven dagen weer naar buiten als zij klachtenvrij zijn. Voor ouders en volwassen gezinsleden geldt dat zij vervolgens wel nog tien dagen in quarantaine moeten, maar zij mogen na vijf dagen testen. Bij een negatieve uitslag wordt de quarantaine opgeheven.

Als je coronaklachten hebt

Verkoudheid, koorts, hevige spierpijn, een nare hoest of plotseling verlies van smaak- of reuk. Er zijn veel klachten die op een coronabesmetting kunnen wijzen. Het RIVM adviseert om bij lichte klachten direct een zelftest af te nemen. Als deze negatief is, is quarantaine niet nodig. Als de zelftest positief is, moet zo snel mogelijk een test bij de GGD worden gepland en geldt een quarantaine-advies tot de uitslag bekend is.

Als je naar Nederland komt vanuit een zeer hoog risicogebied

Ook qua reizen is een heel scala aan regels van toepassing, afhankelijk van onder meer de vaccinatiestatus en de situatie in het land van herkomst. Quarantaine is op dit moment alleen verplicht als je vanuit een land naar Nederland reist dat staat aangemerkt als ‘zeer hoog risicogebied’. Alle reizigers uit, onder meer, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Israël en Zuid-Afrika moeten tien dagen in quarantaine. Deze quarantaineplicht vervalt als zij na vijf dagen negatief testen en geldt voor alle reizigers vanaf 12 jaar.