Wie volgt Lodewijk Asscher op als lijsttrekker van de PvdA?

Als voorzitter van de Tweede Kamer kent Khadija Arib een hoge mate van populariteit. Beeld Brunopress

Khadija Arib (60)

Als voorzitter van de Tweede Kamer kent Khadija Arib een hoge mate van populariteit en als vrouw zou ze wellicht een extraatje brengen in de verkiezingsstrijd. Het is echter maar de vraag of Arib het leiderschap ambieert. Een keiharde debater was ze nooit, de vraag is of ze een felle campagne zou (moeten) willen. Ze verwierf de laatste jaren toch vooral naam door als Kamervoorzitter ‘boven de partijen te staan’.

In een interview met De Telegraaf liet ze recent merken als voorzitter door te willen: “Oh ja. Als ik geen Kamervoorzitter word, dan zie ik dat dan wel. Maar als je in de Kamer wordt gekozen, moet je ook gewoon in de Kamer gaan zitten. Dat is gewoon zo.” Procedureel is ze wel de logische opvolger. Ze is de nummer twee op de lijst, dus de PvdA zal eerst bij haar langs moeten.

Lilianne Ploumen zei recent dat het ‘een kwestie van tijd is voordat we een vrouwelijke premier hebben’. Beeld ANP

Lilianne Ploumen (58)

Oud-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, oud-partijvoorzitter en nu Tweede Kamerlid. De in Maastricht geboren Lilianne Ploumen kent in ieder geval alle metiers aan het Binnenhof. Ze is donderdag ook al direct aangewezen als vervanger voor Asscher als PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

Of de partij met haar als lijsttrekker de verkiezingen in wil is een tweede vraag. En of zij zelf wil. Recent zei ze wel dat het ‘een kwestie van tijd is voordat we een vrouwelijke premier hebben’. “Ik vind dat vrouwen, vooral die van mijn generatie, nog wel eens te bescheiden zijn.” Opvallend: Ploumen bracht onlangs een boek uit, met de ambitieuze titel De deur naar de macht.

De kans is klein dat Frans Timmermans zich tot het Nederlandse podium wil beperken. Beeld EPA

Frans Timmermans (59)

Hij heeft nu hoog en droog een baan als Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie, dus de kans is klein dat Frans Timmermans zich tot het Nederlandse podium wil beperken. Niet in de laatste plaats vanwege zijn ego.

Toch zullen enkele PvdA’ers hoopvol zijn kant op kijken. Als ex-minister, ex-staatssecretaris en ex-Kamerlid weet hij hoe de hazen lopen. Bovendien wist hij de meest recente verkiezingsoverwinning binnen te slepen voor de partij, bij de Europese stembusgang in 2019.

Eind 2019 liet Ahmed Aboutaleb weten dat hij nog eens zes jaar door wil als burgemeester. Beeld ANP

Ahmed Aboutaleb (59)

Hij zwoer dat hij niet zou terugkeren naar politiek Den Haag, zo erg had de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb het gehad met de stroperige landelijke politiek. Hij was in 2007 en 2008 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar vond pas echt zijn plek als burgervader in Rotterdam. Het kostte hem een paar jaar om daar de harten te veroveren, maar leidt de stad nu met veel gezag, lijkt het.

Eind 2019 liet Aboutaleb weten dat hij nog eens zes jaar door wil als burgemeester. Zijn derde termijn begint deze maand. Hij zei toen de ambitie te hebben om de volle zes jaar te dienen, maar zei ook: “Maar mensen met een plan voor het leven wens ik veel succes.”

Minder bekend, maar zeker niet minder geliefd onder PvdA’ers is Tweede Kamerlid Attje Kuiken. Beeld ANP

Attje Kuiken (43)

Minder bekend, maar zeker niet minder geliefd onder PvdA’ers is Tweede Kamerlid Attje Kuiken. Zij zou zomaar een gevaarlijke outsider kunnen zijn. Ze staat in het parlement bekend om haar soms felle toon, maar VVD’ers weten dat er ook betrouwbare afspraken met haar te maken zijn in een coalitie.

Veelzeggend ook: in 2016 viel ze geruisloos in als fractievoorzitter tijdens het kabinet-Rutte II toen Diederik Samsom terugtrad. Daarnaast viel ze als ondervoorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag op door haar scherpe en doortastende ondervragingen.